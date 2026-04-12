En 20 segundos: Así fue la espectacular implosión del Mandarin Oriental en Miami | VIDEO

Terminó una era para el lujo y el turismo en Miami, en Florida, Estados Unidos, con la demolición del icónico hotel Mandarin Oriental mediante una implosión controlada frente a miles de espectadores, la cual quedó captada en un impresionante video.

Este domingo 12 de abril, a las 08:30 horas (local), la gente en Miami despertó con el estruendo de la demolición del hotel Mandarin Oriental, uno de los más icónicos de la isla Brickell Key por recibir a celebridades y políticos, por sus increíbles vistas de la Bahía de Biscayne y por su forma de abanico.

MANDARIN ORIENTAL MIAMI DEMOLITION pic.twitter.com/2KJXj4ahL0 — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 12, 2026

Como se muestra en los videos que circularon por redes sociales, el edificio de 23 pisos colapsó en apenas 20 segundos, mediante una implosión controlada.

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Aunque no hubo desalojos, los equipos de seguridad establecieron un perímetro de exclusión y pidieron a los vecinos en un radio de 250 metros permanecer en sus casas con las ventanas cerradas por el polvo.

Farewell Farewell Mandarin Oriental Miami. This entire process was so Miami. I've never seen a Red White and Blue daytime fireworks display before a demo.



And it was loud .. funniest part was everyone hauling tail to avoid asbestos shots. 🤣 pic.twitter.com/oMNJ7atIVD — Micah Berkley - The 50 Cent of AI. (@MicahBerkley) April 12, 2026

Desde ahí, miles de espectadores contemplaron el derrumbe del que fue uno de los edificios más icónicos de Miami. Incluso, minutos antes de la demolición se lanzaron bengalas de colores desde la azotea a modo de “último adiós”.

El momento dejó escenas impresionantes, cuyas grabaciones desde diferentes ángulos circularon por redes sociales, en donde provocaron reacciones de asombro, así como algunos “memes”.

This is the Mandarin Oriental hotel implosion that just happened on Brickell Island in downtown Miami this morning.



But it might as well be a representation of the hopes and dreams every MMA fan had for Jiri Procházka at UFC 327 last night. pic.twitter.com/mbl8YDtqpz — MMA RAX (@MMA_RAX) April 12, 2026

¿Qué era y por qué fue demolido el hotel Mandarin Oriental en Miami?

El hotel Mandarin Oriental era una de las edificaciones más icónicas de Miami, uno de los principales centros turísticos del estado de Florida, en Estados Unidos.

Fue inaugurado a finales del año 2000 por el desarrollador Swire Properties para ofrecer alojamiento de lujo frente a la Bahía de Biscayne, de la cual daba una vista espectacular.

Con 326 habitaciones, el Mandarin Oriental fue, durante 25 años, un hotel de cinco estrellas (Forbes Five-Star) y acogió celebridades, jefes de estado y epicentro de la vida social de la élite de Miami.

Vista exterior del hotel Mandarin Oriental en Miami, Florida. ı Foto: Wikimedia

Cerró sus puertas definitivamente a mediados de 2025 para preparar la demolición de hoy, pero, ¿por qué?

Aunque el hotel fue exitoso durante muchos años, no competía frente al potencial inmobiliario que daba el suelo en Miami. Por ello, su desarrolladora, Swire Properties, decidió terminar con el proyecto para, en su lugar, construir un edificio llamado One Island Drive.

Se trata de un complejo inmobiliario con una Torre Norte de 66 pisos dedicados exclusivamente a residencias de lujo, y una Torre Sur con un nuevo hotel y algunas residencias.

El nuevo complejo está previsto para estar terminado alrededor del año 2030.

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