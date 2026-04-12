¿Quién es Peter Magyar, líder opositor que ganó elecciones en Hungría contra Viktor Orbán?

Durante las preliminares de este domingo se señalaba a Peter Magyar como futuro ganador de la las elecciones parlamentarias de Hungría, marcando la posible salida de Viktor Orbán del cargo de primer ministro.

La confirmada derrota de Viktor Orbán; quien permaneció en el cargo por 16 años, en las elecciones de este 2026 que tuvieron una participación récord es un cambio significativo tanto para Hungría como para Europa.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones nacionales, Orbán reconoció el triunfo de Magyar e incluso lo felicitó; aunque apuntó que los resultados, que son dolorosos para la derecha ultraconservadora, no son definitivos.

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Sostuvo que servirán al país “y a la nación húngara desde la oposición”; agradeció los votos que recibió él y su partido, y aseguró que dicho movimiento continuará activo en la política.

Hungary has proven that there is another path:



1️⃣ We can stop illegal migration.

2️⃣ We can stand up for families & our way of life.

3️⃣ We can choose peace over war.



Our sovereignty cannot be taken from us. We will shape our own future.



This is Hungary. A proud nation. 🇭🇺 pic.twitter.com/mJ846DdCXm — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 12, 2026

¿Quién es Peter Magyar?

Peter Magyar nació el 16 de marzo de 1981 en la capital de Hungría, Budapest, que inició su vida política en las protestas del 2006 de dicho país, e incluso fue miembro del Fidesz, el mismo partido de Viktor Orbán.

De acuerdo con Reuters, Magyar se comprometió a reconstruir la orientación húngara y poner fin a la dependencia energética que tiene con Rusia en 2035, y desbloquear los fondos congelados de la Unión Europea (UE) para reactivar la economía del país.

Asimismo, los expertos dicen que pese a que el Tisza (el Partido Respeto y Libertad) también se opone a las cuotas de acogida de migrantes y mantendrá la valla fronteriza para impedir que los migrantes ilegales cruce, con Magyar en el puesto podrían aliviarse las tensiones entre Budapest y la UE.

Gabor Toka señala que Peter Maygar ha construido una carrera política fuerte por la coherencia y claridad que existe en sus mensajes, e incluso apuntan que el manejo de redes sociales del político lo han ayudado a ascender.

Peter Magyar se hizo más conocido en 2024, cuando participó criticando a la entonces presidenta Katalin Novák luego de obligar a los menores de edad del hogar infantil estatal a encubrir los abusos sexuales cometidos en su contra por el superior, János Vásárhelyi.

El exprimer ministro de la República Checa, Petr Fiala compartió en redes sociales que la victoria de Magyar podría incluso marcar el principio del fin de la política ultraconservadora en Europa Central, y dijo que espera que Eslovaquia y la República Checa sigan el ejemplo de Hungría.

Dada la dirección que ha tomado la política de Viktor Orbán en los últimos años, considero que esta es una buena noticia no solo para Hungría, sino para toda la Europa libre. Me alegra que el populismo y la política de apaciguamiento hacia Putin hayan sido derrotados. Petr Fiala



En los puestos dentro del Parlamento Europeo que ocupa el miembro del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) se encuentran los siguientes:

Vicepresidente de Asuntos Constitucionales

Miembro de Tisztelet és Szabadság Párt

Miembro de Estados Unidos

Miembro de Reino Unido

Miembro de Agricultura y Desarrollo Rural

Miembro de Parlamento Europeo

Suplente de Turquía

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