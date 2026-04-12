Sondeos en Hungría tras cierre de urnas dan ventaja a Péter Magyar, opositor a Viktor Orbán

Tras el cierre de las urnas en Hungría, que este domingo celebra elecciones parlamentarias con asistencia récord de participación, encuestas preliminares dan una ventaja a Péter Magyar, opositor del ultraderechista Viktor Orbán, quien, de esta forma, ve amenazada su continuidad como primer ministro tras 16 años en el cargo.

Las urnas para la elección de este domingo 12 de abril cerraron a las 19:00 horas (local), y se prevé que los resultados iniciales sean presentados por la noche.

Una mujer sostiene una bandera de Hungría, en medio de las concentraciones tras el cierre de urnas. ı Foto: Reuters

Los comicios contaron con un 77 por ciento de participación, cifra considerada histórica, y la más alta en la historia postcomunista del país, es decir, acudieron 140 mil votantes más que la totalidad de la más reciente elección, en 2022, aun antes del cierre.

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A propósito, de acuerdo con la agencia Reuters, encuestas preliminares realizadas por las agencias Median y 21 Research Center proyectaron una victoria para el partido Tisza, encabezado por Péter Magyar, líder de la oposición contra Viktor Orban.

Péter Magyar, líder opositor en Hungría, vota en las elecciones. ı Foto: Reuters

Los ejercicios proyectaron una ventaja de entre 55 y 57 por ciento de apoyo a Tisza, con lo cual supera a Fidesz, partido en el poder.

De corresponder con los resultados, Tisza obtendría la mayoría de dos tercios del Parlamento necesarios para formar gobierno, con lo cual Péter Magyar sería designado primer ministro.

Así, terminaría con 16 años de mandato de Viktor Orbán, quien ha liderado una plataforma ultraderechista y euroescéptica.

Un simpatizante de Fidesz, partido en el poder en Hungría, espera los resultados electorales. ı Foto: Reuters

A propósito, al emitir su voto, Magyar invitó a la ciudadanía húngara a hacer lo propio, y enfatizó que se trató de una “elección entre Este u Oeste; entre propaganda o un discurso público honesto; entre corrupción o una vida pública limpia”.

La primera declaración hizo referencia a las relaciones internacionales que ha sostenido Orbán en sus 16 años como primer ministro de Hungría, caracterizadas por el acercamiento a Rusia, el bloqueo de ayuda a Ucrania y el distanciamiento con la Unión Europea.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, vota en las elecciones parlamentarias de este domingo. ı Foto: Reuters

Mientras que Orbán, al emitir su voto, aseguró que acudió a las urnas para “ganar”, pero que respetará la decisión del pueblo: “En Hungría existe una constitución y debe cumplirse. La decisión del pueblo debe respetarse”, dijo, en declaraciones recogidas por agencias.

De ganar la mayoría en el Parlamento, además de iniciar una transición política, Magyar podría desbloquear la ayuda financiera europea para Ucrania, emprender reformas constitucionales y revertir acusaciones de deterioro democrático.

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