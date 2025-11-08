Trump quiere en Hungría reunión con Putin

El primer ministro Víktor Orbán y el presidente Donald Trump, ayer, en reunión en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le gustaría reunirse en Hungría con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, para encontrar una solución a la guerra de Ucrania, pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin.

“Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest”, aseguró Trump en la Casa Blanca junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

En octubre, el republicano anunció, tras una llamada con el líder ruso, que ambos se reunirían en la capital húngara para encontrar una forma de acabar con el conflicto en Ucrania. Sin embargo, el encuentro fue aplazado indefinidamente porque la Casa Blanca no tenía garantías de que fuese a resultar provechoso.

“La disputa fundamental es que ellos simplemente no quieren parar todavía (la guerra). Yo creo que lo harán”, dijo Trump preguntado por el motivo por el que se canceló la reunión.

Al inicio de la reunión, Trump también abrió la puerta a que Hungría siga comprando petróleo de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo: “Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas”.

En ese contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo desconocer a qué se refería Trump cuando habló de “avances significativos” para poner fin a la guerra, y acusó a Rusia de enviarle falsas “señales” para posponer que se le apliquen otras formas de presión. También, manifestó su confianza en que Trump finalmente dará el visto bueno a la entrega de misiles Tomahawk.

El jueves durante un encuentro con los líderes de cinco países de Asia Central, Trump sugirió que Moscú debe estar enviando “algunas señales” para sentarse a negociar que no son más que una manera de retrasar más represalias.