China pide que navieras europeas dejen de operar en el Canal de Panamá; acusa afectación a su comercio

El gobierno de China pidió a navieras europeas abandonar operaciones en puertos estratégicos del Canal de Panamá, en un movimiento que eleva la tensión en torno a una de las rutas comerciales más relevantes del mundo.

De acuerdo con reportes internacionales, la solicitud fue dirigida a empresas como Maersk y MSC, que actualmente participan en la operación de terminales en Balboa y Cristóbal, en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.

Contenedores de transporte marítimo a bordo de un buque de Maersk que llega al puerto de Algeciras ı Foto: Reuters

La presión ocurre luego de que autoridades panameñas retiraran una concesión portuaria a una firma vinculada a capital chino, lo que abrió espacio para que compañías europeas asumieran funciones en esos puntos logísticos.

Este cambio habría sido interpretado por Beijing como una afectación a sus intereses en infraestructura estratégica fuera de su territorio.

¿El Canal de Panamá es un punto clave del comercio global?

El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico y concentra cerca del 5% del comercio marítimo mundial, lo que lo convierte en un nodo crítico para cadenas de suministro globales.

En ese contexto, cualquier ajuste en la operación de sus puertos genera atención internacional, particularmente en un momento de creciente competencia entre potencias.

Dento de este mismo marco, el caso también se inserta en la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos por la influencia en América Latina y en corredores logísticos internacionales.

En este escenario, la presencia de empresas europeas en puertos previamente vinculados a capital chino podría interpretarse como un reacomodo de fuerzas impulsado indirectamente por intereses occidentales.

Además de la petición a navieras, se han reportado mayores revisiones a buques con bandera panameña en puertos chinos, lo que podría traducirse en retrasos y costos adicionales para operadores marítimos.

¿Debe preocupar al comercio internacional?

Por ahora, el Canal de Panamá continúa operando con normalidad. Sin embargo, el episodio evidencia cómo las tensiones geopolíticas pueden trasladarse rápidamente a puntos clave del comercio global.

Analistas coinciden en que más que una medida aislada, se trata de una señal de presión dentro de un conflicto más amplio por el control de infraestructura estratégica.

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MSL