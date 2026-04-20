¿Quién es Shamar Elkins, el ex militar que asesinó a ocho niños en Luisiana?

Este 19 de abril se registró el asesinato de ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, ubicada en Luisiana, Estados Unidos; los forenses de la Parroquia de Caddo fueron los encargados de identificarlos.

Durante la mañana del domingo se registró un caso de violencia doméstica en el barrio de Cedar Grove de Shreveport, pues un hombre presuntamente asesinó a ocho menores de edad e hirió a dos mujeres.

La esposa del presunto responsable; identificado como Shamar Elkins, fue sometida a cirugía debido a que recibió un disparo en la cara, hasta el momento su estado de salud continúa siendo crítico al igual que el de la de la otra mujer.

Un hombre dispara en contra de ocho menores de edad y dos mujeres en Luisiana ı Foto: Redes Sociales

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon, calificó el hecho como uno de los días más debastadores de la comunidad; agradeció el trabajo de los policías y el apoyo de las y los ciudadanos.

“Hoy ha sido uno de los días más devastadores que nuestra comunidad haya enfrentado jamás. Lo que nuestros agentes presenciaron esta mañana es algo que nadie debería tener que ver” publicó en redes sociales.

Portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Shamar Elkins?

Shamar Elkins fue identificado como el presunto responsable del asesinato de ocho menores de edad de entre 3 y 11 años, de los cuales siete eran sus hijos y uno era un primo de ellos.

De acuerdo con la información que un oficial del ejército estadounidense brindó al medio USA Today, del 2013 al 2020 Elkins sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana como especialista en sistemas de señales y especialista en apoyo de fuero.

Luego de haber disparado en contra de las dos mujeres y los ocho menores de edad, Shamar Elkins huyó del la casa ubicada en la calle West 79th y posteriormente asaltó a una persona en el cruce de la avenida Linwood y la calle West 79th.

Shamar Elkins y sus hijos ı Foto: Redes Sociales

Shamar Elkins fue abatido a tiros en la Parroquia de Bossier durante una persecusión realizada por los agentes policiales, por lo que la policía estatal se encuentra investigando dicho tiroteo.

El Departamento de Policía de Shreveport compartió en una publicación que la comunidad sigue de luto, y confirmó la muerte de Elkins y señaló que es el único responsable.

“Los ocho niños fueron encontrados en el lugar con heridas de bala mortales. Además, dos mujeres adultas resultaron heridas de bala; una de ellas es la esposa del sospechoso. Ambas mujeres permanecen bajo atención médica y esperamos su pronta recuperación” se lee en la publicación.

Publicación del Departamento de Policía de Shreveport ı Foto: Redes Sociales

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