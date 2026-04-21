Trump extiende alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extendió el alto el fuego con Irán hasta que terminen los diálogos mediados por Pakistán, “sea cual sea el resultado”.

No obstante, Trump advirtió que seguirá el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz y que ordenó a sus Fuerzas Armadas “seguir preparadas y capacitadas”.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense aseguró que la extensión del alto el fuego fue a petición de Pakistán, quien ha mediado los diálogos entre Irán y Estados Unidos.

Protestas anti-Israel en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Lo anterior a causa de que “el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido”, y esperan darle tiempo hasta que el mismo pueda presentar una “propuesta unificada”, la cual, a su vez, permita avanzar con los diálogos.

“Basándonos en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, como no resulta inesperado, y a solicitud del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha pedido suspender nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump.

🔴Donald Trump informó que, a petición de Pakistán, decidió extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo. 👇 pic.twitter.com/1s6jLqDvTM — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

“Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capacitadas, y en consecuencia extenderé el alto el fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las discusiones concluyan, sea cual sea el resultado”, abundó el presidente estadounidense.

A pesar de la intención de Trump de continuar las negociaciones, más temprano, se reportó que el Gobierno iraní reiteró su negativa a participar en una segunda ronda, como ya lo había adelantado el fin de semana.

🇮🇷🇺🇸 | La agencia estatal iraní Tasnim News Agency ha declarado que no se enviará ningún equipo de negociación a las conversaciones de paz esta semana en Islamabad, y que la decisión es "definitiva", afirmando que: "El equipo negociador iraní ha anunciado al lado estadounidense a… pic.twitter.com/DJDhhqMr2V — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 21, 2026

Así lo reportó la agencia estatal iraní Tasnim News, la cual enfatizó que “por diversas razones” no enviará a una delegación a Islamabad a negociar con Estados Unidos.

“El equipo negociador iraní ha anunciado al lado estadounidense a través de un intermediario paquistaní, por diversas razones, que no estará presente en Islamabad, Pakistán, el miércoles, y actualmente no hay perspectivas de participar en las negociaciones”, reportó la agencia estatal, citada por el medio Alerta News.

Previamente, se informó que JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, quien ha encabezado las negociaciones en Pakistán, había cancelado su viaje a Islamabad, lo que habría confirmado la cancelación de la segunda ronda de negociaciones.

No obstante, el más reciente mensaje de Trump abre la posibilidad de que continúen las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

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