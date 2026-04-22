¿Quién es Gianfranco Gaspar Núñez, creador de Argentina Casting, detenido por difundir VIDEOS de mujeres?

El caso de Argentina Casting conmociona en las redes sociales, ya que se trata de un sujeto que engañaba a mujeres para que grabaran videos con él y después él los difundiera en redes y los monetizara.

Se trata de Gianfranco Gaspar Núñez, él es la mente detrás del sitio de Argentina Casting, él difundía las “convocatorias” en la red social de Instagram para atraer a las mujeres bajo la promesa de que ofrecía dinero sin trabajar.

Su modus operandi era que viajaba por varias zonas de Argentina y publicaba la convocatoria en Instagram. Hablaba con las mujeres y les decía que solo se trataba de la grabación de un video a cambio de 200 dólares.

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Él les prometía que el video se iba a difundir en otros países fuera de Argentina, para aspi proteger la identidad de las jóvenes. Sin embargo, en una entrevista que este sujeto dio aseguró que la filtración de los videos a él le beneficiaba porque ganaba hasta 7 mil dólares al mes y llevaba haciendo eso desde el 2021 y 2022, según los medios locales.

¿Quién es Gianfranco Gaspar Núñez?

Gianfranco Gaspar Núñez es un hombre de 30 años de edad, originario de Rosario, Argentina. Según sus redes sociales públicas se autodenominaba como productor audiovisual. Asimismo, en sus redes se presentaba como docente.

De acuerdo con la información, este sujeto tiene pareja y según algunos reportes ella también publicaba en las redes sociales las convocatorias para atraer a las mujeres.

Gaspar presuntamente tenía pareja ı Foto: Redes sociales

Este sujeto ya había sido acusado en el 2025 por trata y explotación, fue en julio de 2025, específicamente, sin embargo, en ese momento este hombre salió libre.

Pero la investigación continuó cuando siguió habiendo actividad en las redes sociales que alimentaban su página de Internet, Gaspar cambió los perfiles para poder seguir atrayendo víctimas esquivando las autoridades.

La publicación que hacían en redes para atraer a gente en Argentina casting ı Foto: Especial

El caso se reabrió cuando salieron más denuncias en su contra, hasta el momento hay 8 víctimas, pero se presume que hay más, pero no se atreven a denunciar, ya que una de las víctimas que ha mostrado su identidad publicamente señaló que han recibido amenazas constantemente desde hace años.

Las autoridades retomaron el caso al ver que este sujeto seguía activo y tras las nuevas denuncias fue que lo detuvieron otra vez.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a las víctimas que no han denunciado a que lo hagan para tener más fundamentos para que el sujeto se quede más tiempo en la cárcel.