Argentina casting, la red criminal que engañaba a jóvenes para obtener videos

Una red criminal de explotación digital llamada Argentina Casting fue desmantelada por el gobierno, luego de un año de investigación que culminó en la detención del creador del sitio web que engañaba a mujeres para grabarlas y difundir sus videos para monetizarlos.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina publicó un video en sus redes sociales un video en el que documentan el momento en el que ingresan a un inmueble, derribando la puerta, para incautar toda la evidencia que encontraron.

En la grabación se observa el momento en el que los agentes entran la habitación en la que se grababan los videos difundidos en Internet.

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¿Cómo operaba Argentina Casting?

De acuerdo con la información, el creador de esta red criminal, identificado como Gianfranco Gaspar Núñez. El sujeto operaba de manera que difundía mensajes en redes para reclutar gente. Ofrecía dinero por grabar videos.

A las mujeres les prometía que los videos que grabaran solo se iban a difundir en el extranjero, por lo que ellas no se tendrían que preocupar de que el material fuera exhibido en Argentina. Sin embargo, esto era mentira, el sujeto difundía las grabaciones sin ninguna restricción de territorio, es decir, que se podían ver dentro y fuera de Argentina.

Según la investigación, el sujeto viajaba por varias partes del país para reclutar a las mujeres con engaños.

El sujeto acusado aseguró que ganaba entre 6 mil y 7 mil dólares al mes, es decir, más de 100 mil pesos mexicanos y más de 8 millones de pesos argentinos.

Los videos de Argentina Casting que son la evidencia del crimen

Los videos de Argentina Casting se publicaban en las redes sociales, en la cuenta de X se difundía el “casting” que el sujeto les hacía a las mujeres, pero les tapaba la cara, pero el resto del video aparecía sin censura.

Desde el 2025 hubo denuncias sobre el caso, por lo que desde ese entonces Gianfranco Gaspar Núñez había sido imputado, pero su actividad criminal continuó, cambió de cuentas para reclutar a las mujeres, por lo que las autoridades tuvieron que volver a intervenir.

Actualmente se le acusa por el caso de 8 víctimas identificadas, pero existe la posibilidad de que haya más víctimas, ya que en su perfil de X existes cientos de videos de mujeres, ya que el sujeto operaba esta red desde el 2022, por lo que operó durante 4 años consecutivamente.

Autoridades revelaron que el sujeto operó duran 4 años ı Foto: Redes sociales