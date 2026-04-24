Mueren dos personas tras nuevo ataque de EU a supuesta narcolancha en Pacífico

Un nuevo ataque de fuerzas de Estados Unidos en el océano Pacífico dejó al menos dos personas muertas tras la destrucción de una embarcación señalada como presuntamente vinculada al narcotráfico, en un operativo que se habría realizado en el Pacífico oriental, cerca de la costa de Colombia.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo órdenes del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de su estrategia de combate al narcotráfico en la región.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, se trató de una operación letal contra una embarcación vinculada al “narcoterrorismo”, en la que “dos personas fueron neutralizadas”, término utilizado por autoridades militares para referirse a la muerte de los ocupantes.

🔴 24 de abril: por orden del comandante de #SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó una operación letal contra una embarcación vinculada al narcoterrorismo en el Pacífico Oriental. Dos personas fueron neutralizadas. pic.twitter.com/zGKjYgbva6 — Azucena Uresti (@azucenau) April 25, 2026

El operativo consistió en un ataque directo contra la lancha, la cual fue destruida durante la intervención. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad, nacionalidad o condición de las víctimas, ni sobre los elementos que acreditaban la presunta relación de la embarcación con actividades ilícitas.

Este tipo de acciones se han vuelto más frecuentes en el Pacífico oriental, donde Estados Unidos ha intensificado operaciones para interceptar lanchas rápidas en rutas asociadas al tráfico de drogas. Sin embargo, la información pública sobre los objetivos y resultados de estos operativos suele ser limitada.

El caso se suma a una serie de intervenciones recientes que han dejado víctimas mortales en aguas internacionales, lo que ha generado cuestionamientos entre especialistas sobre los alcances legales del uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense.

En ese contexto, el nuevo ataque vuelve a colocar en el centro del debate la estrategia antidrogas de Washington en altamar, particularmente ante la falta de transparencia en torno a los operativos y el riesgo de afectaciones a civiles. El caso continúa en desarrollo.

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MSL