EU presiona y acorrala al régimen comunista

EL EXLÍDER cubano, Raúl Castro, durante el desfile del Primero de mayo en La Habana.

La confrontación entre Estados Unidos y Cuba alcanzó ayer un nuevo punto crítico, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que resolver la crisis de la isla “no sería difícil”, mientras su administración alista un anuncio judicial contra Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel denunció una ofensiva económica que calificó de “criminal”.

Durante una visita a las obras de ampliación de la Casa Blanca, donde supervisó la construcción de un nuevo salón de baile tras ordenar la demolición del Ala Este, Donald Trump aseguró que Cuba “está llamando” porque necesita ayuda urgente frente al deterioro económico y humanitario que atraviesa.

“Cuba es una nación fallida. Necesita ayuda y nosotros se la daremos”, declaró el magnate ante periodistas, al sostener que la situación puede resolverse sin importar si existe o no un cambio de régimen. “Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”, afirmó.

El republicano elogió además el respaldo electoral de los cubano-estadounidenses en Florida y aseguró que durante décadas han sido afectados por el gobierno de La Habana.

Sus declaraciones ocurren en medio del endurecimiento de la estrategia de presión impulsada por Washington desde enero, cuando la Casa Blanca intensificó sanciones económicas y bloqueó el suministro de crudo procedente de Venezuela hacia la isla.

Asimismo, el Departamento de Justicia confirmó que este miércoles realizará un anuncio en Miami durante una ceremonia en homenaje a las víctimas del derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas.

De acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses, la administración Trump prevé presentar cargos penales contra Raúl Castro, quien era ministro de Defensa cuando ocurrió ese incidente.

EL DATO: DONALD TRUMP ha dicho que debe haber cambios en Cuba e incluso que podría buscar tomar el control de la isla.

La acusación, que aún debe ser avalada por un gran jurado, marcaría un hecho sin precedentes en la relación bilateral y elevaría la presión judicial contra la histórica dirigencia cubana.

La Habana sostiene que aquella acción fue una respuesta legítima a incursiones ilegales en su espacio aéreo.

En tanto, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó de “inmoral, ilegal y criminal” la orden ejecutiva de EU que amenaza con sancionar a terceros países y empresas que comercien combustible o bienes esenciales con Cuba.

A través de redes sociales, denunció que el endurecimiento del bloqueo constituye un “castigo colectivo” y afirmó que equivale a “un acto de genocidio” que debería ser condenado.

También aseguró que ningún integrante de la cúpula política y militar cubana posee bienes bajo jurisdicción estadounidense, y acusó a Washington de sostener una narrativa sin pruebas para justificar una escalada económica total.

59 Por ciento de Cuba estuvo sin servicio eléctrico ayer

Además, reafirmó el derecho de la isla a la legítima defensa frente a cualquier amenaza militar y advirtió que las presiones externas no modificarán al régimen.