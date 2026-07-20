Estados Unidos ataca Irán por novena noche seguida

Un puente destruido tras un ataque en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, ayer.

Estados Unidos lanzó la novena noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la nueva ofensiva comenzó ayer a las 7:00 de la noche, hora local, y aseguró que los bombardeos buscan reducir la capacidad militar iraní utilizada para atacar embarcaciones que cruzan el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en X, el mando militar estadounidense señaló: “El Centcom comenzó a ejecutar una nueva oleada de ataques contra Irán a las 7 p.m. hora del Este, hoy por novena noche consecutiva”.

El Dato: Irán reportó que 50 personas murieron y 507 resultaron heridas durante las últimas tres semanas de ataques estadounidenses, por la intensificación de la ofensiva.

La ofensiva ocurre mientras la guerra se amplía en distintos frentes de Oriente Medio. De manera paralela, Irán lanzó nuevos ataques y la tensión se mantiene sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

TE RECOMENDAMOS: A 27 días Asciende a 5 mil 346 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

A la par de los bombardeos, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el gobierno del presidente Donald Trump envió aviones de combate F-16 desde Alemania y cazas furtivos F-35 desde el Reino Unido. También se dirigen a la zona aeronaves adicionales para reabastecimiento en vuelo.

Según el diario estadounidense, la orden de trasladar estos equipos fue emitida antes del ataque iraní ocurrido el viernes en Jordania, donde murieron dos militares estadounidenses y otro fue reportado como desaparecido.

140 barcos comerciales transitaban Ormuz antes de la guerra

MÁS BAJAS. El conflicto también dejó nuevas pérdidas para las fuerzas estadounidenses. El Comando Central confirmó que un militar murió y otro resultó herido durante la detonación controlada de un explosivo perteneciente a un dron iraní derribado en el norte de Irak.

El ejército indicó que el fallecimiento ocurrió el 18 de julio y que el segundo militar recibe atención médica por lesiones menores. Además, informó que fueron localizados restos humanos sin identificar en el lugar del ataque registrado en Jordania, cuya identidad es verificada.

En un comunicado, el mando estadounidense señaló: “Un militar estadounidense en el norte de Irak murió en combate el 18 de julio durante una detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron iraní de ataque de un solo uso que fue derribado”.

Con estas muertes, el número de militares estadounidenses fallecidos durante la guerra asciende a 17, de acuerdo con la información difundida por las autoridades militares.

PETRÓLEO FLUYE. Mientras tanto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que cerca de dos terceras partes del volumen de petróleo previo al conflicto atraviesan el estrecho de Ormuz. Explicó que aproximadamente 14 millones de barriles diarios llegan al mercado mediante el paso marítimo y oleoductos alternativos.

Durante una entrevista con ABC aseguró: “El número de barcos ha disminuido de forma más drástica, pero, por supuesto, ahora estamos utilizando buques cisterna de mayor capacidad para mantener los mercados mundiales lo mejor abastecidos posible”.

Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios consideran que esas estimaciones no coinciden con el comportamiento reciente del tráfico marítimo. De acuerdo con datos citados por CNN, el tránsito por el estrecho se redujo desde el intercambio de ataques entre Washington y Teherán.

NUEVAS AMENAZAS. La respuesta iraní no tardó en llegar. El Cuartel General Central Jatam al Anbiya aseguró que cualquier nueva acción militar estadounidense tendrá consecuencias.

El comandante Alí Abdolahi afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes responderán con mayor intensidad ante cualquier nueva agresión y llamó a mantener la unidad entre la población, el gobierno y las fuerzas militares.

Las advertencias fueron difundidas un día después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, acusara a Estados Unidos de incumplir los compromisos alcanzados entre ambas naciones y asegurara que Teherán tiene “lecciones inolvidables” para Washington.

Además, la Guardia Revolucionaria informó que cuatro embarcaciones ignoraron advertencias de navegación en el estrecho de Ormuz y aseguró que dos buques sufrieron incidentes al utilizar una ruta considerada insegura por las autoridades iraníes.

La tensión aumentó todavía más después de que Irán denunciara un ataque de EU contra el sitio donde se construye la central nuclear de Darkhovin, ubicada en la provincia de Juzestán, cerca de la frontera con Irak.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Qribabadi, acusó a Washington de atacar infraestructura pacífica y advirtió que su país responderá para defender sus intereses nacionales y su seguridad.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán aseguró que el ataque alcanzó el sitio donde se desarrolla el proyecto nuclear. Indicó que la planta se encuentra en una etapa muy inicial de construcción y consideró poco probable que exista un riesgo radiológico.

CRECEN LOS COMBATES. Jordania informó que interceptó tres misiles iraníes y que un cuarto cayó en una zona remota sin provocar víctimas ni daños materiales. Horas antes, el gobierno jordano rechazó versiones sobre una supuesta evacuación del aeropuerto y del puerto de Áqaba tras una alerta emitida por la embajada estadounidense.

Mientras que en Kuwait, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables informó que una planta de generación eléctrica y desalinización fue atacada por segunda ocasión en dos días.