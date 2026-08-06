Encuentran dron con explosivos en aeropuerto

El avión de la aerolínea ucraniana, cerca de donde fue hallado el explosivo, ayer.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje

Un artefacto explosivo fue encontrado cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto alemán de Leipzig, confirmaron, ayer, la policía y la fiscalía local.

“Un dron que transportaba un artefacto explosivo desconocido fue descubierto por un empleado del aeropuerto” en la terminal aérea de Leipzig-Halle, indicaron las autoridades y agregaron que la policía utilizó un robot para retirar el detonador.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, confirmó el Ministerio del Interior alemán.

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Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hannover, a 200 kilómetros al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.

Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia.

Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.

Las autoridades de Alemania, país que apoya militarmente a Ucrania, sospechan que Rusia orquesta muchos de estos incidentes.

Alemania abrió una investigación antiterrorista después del incidente.

Tras conocerse el hecho, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, señaló a Rusia como posible responsable: “¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, declaró.