Encuentran dron con explosivos en aeropuerto

Un artefacto explosivo fue encontrado cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto alemán de Leipzig, confirmaron, ayer, la policía y la fiscalía local.
“Un dron que transportaba un artefacto explosivo desconocido fue descubierto por un empleado del aeropuerto” en la terminal aérea de Leipzig-Halle, indicaron las autoridades y agregaron que la policía utilizó un robot para retirar el detonador.
Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, confirmó el Ministerio del Interior alemán.
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Pese al impacto, el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Hannover, a 200 kilómetros al noroeste del de Leipzig/Halle, que también es utilizado por el Ejército alemán, la OTAN y para el transporte de carga con destino a Ucrania, precisó el portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, en rueda de prensa en Berlín.
Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia.
Alemania y otros países europeos han observado casos de drones volando sobre lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.
Las autoridades de Alemania, país que apoya militarmente a Ucrania, sospechan que Rusia orquesta muchos de estos incidentes.
Alemania abrió una investigación antiterrorista después del incidente.
Tras conocerse el hecho, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, señaló a Rusia como posible responsable: “¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, declaró.