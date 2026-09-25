Reconocimiento palestino, clave para reconstruir Gaza

Manifestantes se congregan para protestar tras el discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU, ayer.

La reconstrucción de Gaza no servirá para alcanzar una paz duradera si no existe una vía para reconocer al Estado palestino, advirtió ayer el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, durante una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Si reconstruimos Gaza, mientras se vacía de contenido la perspectiva de la autodeterminación palestina, no tendremos paz. Habremos construido un confinamiento más cómodo”, afirmó Nickolay Mladenov ante ministros reunidos en Nueva York.

El Dato: Zohran Mamdani reiteró sus críticas a acciones de Israel en Gaza, dijo que Netanyahu aprovechó su discurso para repetir mentiras infundadas para encubrir el genocidio.

El representante de la Junta de Paz, impulsada y presidida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvo que el reconocimiento de Palestina “no es una recompensa” por buen comportamiento, sino “el objetivo” respaldado por un amplio consenso internacional. Actualmente, más de 150 países reconocen al Estado palestino.

El alto representante de la Junta de Paz advirtió que el tiempo disponible para recuperar Gaza es limitado. También señaló que la ayuda humanitaria permanece “muy por debajo” de las necesidades y que el desmantelamiento de Hamas todavía no comienza.

“Mientras presentamos un plan de reconstrucción aquí en Nueva York, ayer mismo seguían muriendo palestinos en Gaza”, lamentó.

El proyecto planteado para la Franja tendría una duración de seis meses y un presupuesto de dos mil 450 millones de dólares. Contempla el desarme gradual de las facciones palestinas, incluida Hamas, así como el retiro de las tropas israelíes. También prevé desplegar una fuerza internacional de estabilización, transferir el gobierno a un Comité Nacional para la Administración de Gaza e iniciar la reconstrucción del enclave palestino.

El Tip: La policía arrestó ayer a 100 personas, entre ellas actores y políticos, por protestar contra Netanyahu.

DEFENSA DE NETANYAHU. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó las acusaciones contra su país por la ofensiva que ha dejado más de 74 mil muertos en Gaza. “Acusar a Israel de genocidio es la mayor mentira del siglo”, declaró durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aseguró que su gobierno permitió la entrada de vacunas y alimentos y tomó medidas para proteger a los civiles. “¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio”, agregó.

Numerosas delegaciones abandonaron el salón cuando el mandatario israelí tomó la palabra, por lo que amplias zonas quedaron vacías. Benjamin Netanyahu respondió a quienes salieron llamándolos “cobardes morales”.

El primer ministro también restó importancia a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, que atribuyó a “un puñado de jóvenes delincuentes”. Además, arremetió contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. “No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad”, respondió el premier. También lo acusó de antisemitismo y de difundir mentiras sobre Israel.

AMENAZA A UN PUEBLO. Horas antes, el presidente palestino, Mahmud Abás, intervino mediante un mensaje pregrabado. Afirmó que la situación ya no sólo amenaza la creación de un Estado palestino, sino la permanencia de su pueblo en su territorio. También pidió acelerar el plan para Gaza y evitar que la etapa de transición termine convertida en una situación permanente.

El dirigente palestino sostuvo que la segunda fase del proyecto, que incluye una administración tecnocrática en Gaza, ni siquiera ha comenzado. Exigió además la retirada de las fuerzas israelíes y el inicio de la reconstrucción.

“Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno”, declaró. También pidió a Donald Trump impedir la anexión de territorios palestinos y rechazó la decisión estadounidense de negarle la entrada al país, medida que calificó de “ilegítima y punitiva”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció que los ataques israelíes han causado una media de cuatro muertos diarios desde el anuncio del alto al fuego, una cuarta parte de ellos niños, dijo. Señaló que la comida escasea, faltan refugios y el acceso de ayuda permanece gravemente restringido.