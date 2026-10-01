Resultado del Dorado Tarde de hoy 1 de octubre del 2026: número ganador y quinta

El sorteo del Dorado Tarde del jueves 1 de octubre del 2026 ya tiene resultado: el número ganador fue el 7468 y la quinta cifra, el 5.

Dorado Tarde: número ganador 7468 · Quinta 5

Número ganador: 7468

Quinta cifra: 5

Hora del sorteo: 15:30 horas

¿Qué es el chance?

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido de Colombia. El apostador elige un número de hasta cuatro cifras y gana según cuántas acierte y en qué posición. La “quinta” es una cifra adicional que se sortea aparte y multiplica las opciones de premio.

¿Cómo se cobra un premio de chance?

Los premios se pagan en cualquier punto de venta autorizado del operador, presentando el tiquete original. Para montos mayores se acude a las oficinas del concesionario. El plazo para reclamar es de un año a partir de la fecha del sorteo.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

Dorado Tarde se sortea de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde , hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

Todos los sorteos oficiales de El Dorado cuentan con transmisión en directo. ı Foto: Gemini.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

¡Ahora juega todos los días! Juega chance con El Dorado y haz brillar tus sueños. ı Foto: Gemini.

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