Resultados del Mi Loto 616 del 1 de octubre del 2026

Resultados del Mi Loto 616 de hoy 1 de octubre del 2026.

El sorteo 616 del Mi Loto, celebrado el jueves 1 de octubre del 2026 , dejó como combinación ganadora 15 · 21 · 25 · 30 · 37.

Mi Loto 616: números ganadores 15-21-25-30-37

Números ganadores: 15-21-25-30-37

Número de sorteo: 616

Hora del sorteo: 22:15 horas

¿A qué hora juega Mi Loto?

Mi Loto se sortea lunes, martes, jueves y viernes a las 10:15 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

MiLoto es un juego de suerte y azar en Colombia operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), los mismos encargados del tradicional Baloto. ı Foto: Gemini.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

MiLoto se caracteriza por ser un sorteo accesible, de mecánica sencilla y con una alta frecuencia de premios. ı Foto: Gemini.

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