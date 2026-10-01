Sorteos

Resultados del Mi Loto 616 del 1 de octubre del 2026

Ya se publicaron los resultados del sorteo Mi Loto de hoy; ve aquí cuáles son los números premiados de este 1 de octubre del 2026

Resultados del Mi Loto 616 de hoy 1 de octubre del 2026.
Resultados del Mi Loto 616 de hoy 1 de octubre del 2026. Foto: Gemini.
Por:
Julio Vázquez

El sorteo 616 del Mi Loto, celebrado el jueves 1 de octubre del 2026, dejó como combinación ganadora 15 · 21 · 25 · 30 · 37.

Mi Loto 616: números ganadores 15-21-25-30-37

  • Números ganadores: 15-21-25-30-37
  • Número de sorteo: 616
  • Hora del sorteo: 22:15 horas

¿A qué hora juega Mi Loto?

Mi Loto se sortea lunes, martes, jueves y viernes a las 10:15 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

MiLoto es un juego de suerte y azar en Colombia operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), los mismos encargados del tradicional Baloto.
MiLoto es un juego de suerte y azar en Colombia operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), los mismos encargados del tradicional Baloto. ı Foto: Gemini.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados de la Lotería de Bogotá 2866 del 1 de octubre del 2026.
Sorteos

Resultados de la Lotería de Bogotá 2866 del 1 de octubre del 2026: número y serie ganadores

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

MiLoto se caracteriza por ser un sorteo accesible, de mecánica sencilla y con una alta frecuencia de premios.
MiLoto se caracteriza por ser un sorteo accesible, de mecánica sencilla y con una alta frecuencia de premios. ı Foto: Gemini.

Otros sorteos de hoy

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados de la Lotería del Quindío 3034 del 1 de octubre del 2026.
Sorteos

Resultados de la Lotería del Quindío 3034 del 1 de octubre del 2026: número y serie ganadores


Google Reviews