Barcelona registra saqueos y disturbios tras protestas juveniles en España | VIDEO

Los disturbios contrastaron con una marcha en Madrid para defender las pensiones públicas

Una intensa jornada de movilizaciones se registró este sábado 24 de octubre en distintas ciudades de España. Mientras miles de personas salieron a las calles de Madrid para exigir la protección del sistema público de pensiones, en Barcelona una concentración juvenil derivó en disturbios, saqueos a comercios y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

En Madrid, alrededor de 25 mil personas, de acuerdo con la Delegación del Gobierno, participaron en una marcha convocada para defender las pensiones públicas y rechazar una eventual privatización del sistema.

La movilización recorrió cerca de dos kilómetros entre la estación de Atocha y la calle Alcalá, pasando por puntos como el Museo del Prado y la plaza de Cibeles.

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En contraste, Barcelona vivió una jornada de tensión luego de que una concentración convocada a través de redes sociales en la plaza de Cataluña terminara en enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

La protesta reunió a cientos de jóvenes y, conforme avanzaron los incidentes, algunos grupos comenzaron a causar daños en el mobiliario urbano y comercios de la zona.

No, no es en Somalia. Esto es ahora mismo en Barcelona, España.



Miles de activistas de extrema izquierda en alianza con inmigrantes africanos están tomando el centro de la ciudad. Se reportan múltiples saqueos e incendios.



Europa ya es un continente tomado. Si eres joven, no… — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 24, 2026

¿Qué pasó durante los disturbios en Barcelona?

De acuerdo con las autoridades catalanas, los incidentes incluyeron saqueos y daños en 14 comercios, además de incendios de contenedores, afectaciones al mobiliario urbano y enfrentamientos con agentes antidisturbios.

Los Mossos d’Esquadra realizaron varias cargas para dispersar a los grupos, después de que algunos participantes lanzaran piedras y otros objetos contundentes.

La Guardia Urbana también cerró los accesos a la plaza de Cataluña y pidió evitar la zona debido a la presencia de grupos violentos.

Los incidentes también provocaron el cierre temporal de comercios, entre ellos El Corte Inglés de la plaza de Cataluña, mientras que algunas estaciones de transporte dejaron de prestar servicio en el punto afectado.

⭕ Tras las intensas protestas en España se reportan disturbios y saqueos



🔴 Una intensa jornada de movilizaciones sacudió a las principales ciudades de España. Por un lado, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Madrid para exigir la garantía y protección del… pic.twitter.com/xycXVDqqEK — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2026

¿Cuántas personas fueron detenidas?

La jornada de disturbios dejó alrededor de 100 personas detenidas, según las autoridades catalanas. Cerca de una cuarta parte de los arrestados eran menores de edad.

La concentración había sido difundida mediante redes sociales bajo el lema “Institut Indignats”, inspirado en el movimiento estudiantil francés “Lycées Indignés”, que ha protagonizado movilizaciones durante las últimas semanas.

En tanto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó los hechos y señaló que manifestarse es un derecho democrático, pero que los actos de violencia y los destrozos no forman parte de ese derecho.

#24Oct #España #Protesta

El saqueo masivo ahora se ha extendido a Barcelona.



Los tenderos en Francia, Italia, Bélgica y España han sido atacados en la última semana - visegrad24 pic.twitter.com/PwyJXAGQuj — Reporte Ya (@ReporteYa) October 24, 2026

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MSL