El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomó la delantera en las elecciones legislativas, pero su bloque no alcanzó los 61 escaños necesarios para gobernar. Con más de 80 por ciento de los votos escrutados, obtuvo 53 diputados, frente a 48 de la oposición encabezada por Gadi Eisenkot. Los partidos árabes podrían sumar 19 escaños.

La participación de los ciudadanos árabes israelíes, que representan 21 por ciento de la población, alcanzó niveles récord y podría ser decisiva para formar gobierno. Ambos bloques necesitan negociar alianzas para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Por su parte, el partido Likud, de Benjamin Netanyahu, pidió a la Policía y al servicio de inteligencia investigar presuntas irregularidades en comunidades árabes. Acusó a esas formaciones de sobornos, amenazas, violencia, falsificación y uso de programas informáticos prohibidos para movilizar votantes. Aseguró haber presentado cientos de testimonios y pruebas, incluidos señalamientos sobre sobres con dinero y papeletas del partido Raam.

El Tip: Los resultados finales de las elecciones en Israel podrían conocerse este jueves por la noche, aunque no se espera que surja un ganador absoluto.

El premier se mantuvo al frente pese a las críticas por los fallos de seguridad durante los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, su juicio por corrupción y las disputas por las exenciones del servicio militar para los judíos ultraortodoxos.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó que el primer ministro evitara una derrota decisiva. En un mensaje en Truth Social, atribuido a Irving C. Schwartz, se afirmó que el respaldo del magnate cambió la tendencia electoral y convirtió el resultado en un empate favorable o incluso una victoria.

5 Millones de votos han sido contabilizados

Gadi Eisenkot, cuyo hijo murió en Gaza, afirmó que Benjamin Netanyahu encabeza un gobierno de transición que perdió la confianza pública.