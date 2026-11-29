España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones decisivas en las que los votantes definirán si conceden otra oportunidad al actual Presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez (PSOE), o si votan por un cambio radical y ceden el poder, posiblemente, a una coalición conservadora del Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, y Vox, liderado por Santiago Abascal.

La jornada electoral de este domingo 29 de noviembre transcurre con normalidad: el 100 por ciento de las mesas constituidas y más de 100 mil agentes de seguridad supervisan la votación.

Así lo aseguraron, en la primera rueda de prensa de esta jornada en Ifema, en Madrid, donde se instaló el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Con “total normalidad y así se está desarrollando” la jornada electoral, y subrayaron ambas autoridades, que han recordado que están llamados a las votar 38 millones 616 mil 949 electores, de los que 2 millones 663 mil 407 son residentes en el extranjero y un millón 615 mil 034 nuevos votantes, la mayoría muy jóvenes.

La mayoría de las encuestas sitúan como vencedor al PP, que para lograr la mayoría absoluta necesita de la ultraderecha de Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.

Las elecciones en España serán seguidas de cerca en Europa, ante la perspectiva de nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea (UE).

“Tengo mucho miedo por el auge de la extrema derecha, como estamos viendo también en muchos países, y con miedo de parecernos a países como Estados Unidos, Argentina, otros en Europa”, consideró ayer Marian Gimeno, una gestora de proyectos de 30 años, en Barcelona.

“A mí lo que me gusta es que echen a Sánchez”, opinó en cambio Margarita Jiménez, jubilada y votante en el pasado del Partido Socialista, pero decepcionada ahora con su gestión.

“Tengo ganas de que se vaya”, agregó sobre Pedro Sánchez, quien lleva en el poder desde 2018.

La ley electoral española prohíbe hacer campaña o pedir el voto durante la jornada de reflexión, víspera de los comicios.

Sin actos políticos previstos, Feijóo eligió ayer visitar el enclave español de Ceuta, en el norte de África, “como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí”, según su partido. Este pequeño territorio saltó al centro de la actualidad cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.

Muchos regresaron horas después o fueron expulsados en las semanas siguientes, pero aquella entrada masiva abrió un espinoso frente para el Gobierno de Sánchez, muy cuestionado por la Oposición por su política más abierta a la migración, que incluyó un proceso de regularización extraordinaria.

Pedro Sánchez, por su parte, compartió un video en el que se le ve andando en bicicleta en una montaña.

El líder socialista, de 54 años, llega a su cita más difícil con las urnas convertido en una de las principales figuras internacionales de la izquierda, tras sus choques con los líderes de EU, Donald Trump, e Israel, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, dentro de España está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y familiares.

El jefe del Ejecutivo busca sacar rédito electoral del buen desempeño de la economía española y de las movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda, cuestión que se ha convertido en uno de los principales problemas del país.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas de su Gobierno para hacerle frente a la crisis de vivienda.

La oposición le reprocha no haber frenado la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de vida. Asimismo, lo acusa de falta de inversión recordándole los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año dejaron 115 fallecidos.

Tras ganar las elecciones de 2023 sin lograr los apoyos necesarios para gobernar, Feijóo, de 65 años, confía en que esta vez sí alcanzará la Moncloa.

🗳️ España celebra elecciones decisivas este domingo, en las que Pedro Sánchez busca mantenerse en el poder frente al avance del Partido Popular y Vox, que aspiran a formar un Gobierno de coalición conservador. La jornada transcurre con normalidad y más de 38 millones de… pic.twitter.com/3YAmk5Ne9Y — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 29, 2026

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