A 3 años de la masacre de Parkland, autor se declara culpable y pide perdón

El autor de la masacre de Parkland, Nikolas Cruz, se declaró culpable de 17 cargos de asesinato de igual número de estudiantes y docentes y 17 cargos de intento de asesinato, por los lesionados, a tres años del tiroteo en San Valentín en la escuela de Florida, Estados Unidos.

Cruz, quien tenía 19 años cuando baleó con un rifle AR-15 a sus compañeros, pidió perdón durante el juicio a los deudos de las víctimas, cuyos nombres fueron mencionados uno por uno.

Con mascarillas, lentes gruesos y esposado solicitó que sean las familias de las víctimas quienes decidan si debe ser condenado a muerte o pasar en prisión el resto de su vida por arrebatar tantas vidas en un tiroteo.

Y agregó “espero que me den la oportunidad de tratar de ayudar a otros”, como ejemplo de un cambio pese a hechos tan violentos como los ocurridos en la escuela Marjory Stoneman Douglas.

La declaración se da a unos días de que la defensa del joven adelantara la postura de su cliente, presuntamente para evitar la pena de muerte; incluso en este nuevo proceso, Nikolas Cruz solicitó a la Fiscalía cambiar la pena de muerte por 17 cadenas perpetuas.

Durante su declaración, el joven se dijo arrepentido por los hechos y admitió que si tuviera una segunda oportunidad hubiera hecho todo lo posible por ayudar, hecho que fue cuestionado como parte de su postura para evitar la sentencia de pena de muerte.

Y no me importa si me creen, yo los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días