Alcalde de Alabama se suicida después de ser expuesto como travesti

Dos días después de que un medio conservador lo expusiera, el predicador y político de Alabama FL “Bubba” Copeland, se suicidó. Era un padre casado de tres hijos.

El republicano también era alcalde de la pequeña Smiths Station, con una población de sólo 6 mil 756 habitantes.

Además era pastor de la Primera Iglesia Bautista en la cercana ciudad de Phenix.

"Bubba" se pegó un tiro cerca de las 5 de la tarde frente a los sheriffs que lo seguían durante un control de asistencia social, de acuerdo con reportes de The New York Post y The Daily Beast.

De acuerdo con el sheriff, el suicidio se produjo después de que se pidiera a la policía que hiciera un control y comenzara a seguir su coche. "Salió del vehículo, sacó una pistola y se quitó la vida".

El sitio de noticias en línea sin fines de lucro de Alabama, 1819, informó esta semana que Copeland había publicado en línea memes gráficos y fotografías explícitas de él mismo vestido con ropa de mujer.

El sitio compartió imágenes de la cuenta de Instagram y Reddit ahora eliminada de Copeland, donde publicó fotos y memes como una mujer, "Brittini Blaire Summerlin".

En uno de sus perfiles en las redes sociales, Copeland se mostraba vistiendo diferentes atuendos de mujer, incluidas fotos de él mismo en ropa interior femenina en su dormitorio y usando ropa de su esposa en sus publicaciones.

Tras la noticia, Copeland señaló que su 'alter ego' en línea era un “pasatiempo” inofensivo que no iba más allá de su hogar. “Solo mi esposa lo sabe”, aseguró. “Es un 'hobby' que hago para aliviar el estrés, indicó.

"Tengo mucho estrés y no estoy en transición médica. Es sólo un pequeño personaje que estoy interpretando. No salgo a buscar ofertas ni nada por el estilo”, añadió.

