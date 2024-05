Aliados presionan a Israel a replantear lucha contra Hamas

Estados Unidos y Reino Unido redoblaron la presión sobre Israel para frenar la ofensiva contra Rafah, pues su plan actual no garantiza acabar con Hamas y tampoco resuelve cómo será la era posguerra.

En plena conmemoración del Día del Recuerdo, líderes de esas naciones coincidieron en replantear la estrategia militar para garantizar la seguridad de civiles, pues los recientes despliegues de las Fuerzas de Defensa (FDI) ya provocaron el éxodo de 300 mil de más del millón de palestinos que se refugiaban en el cruce fronterizo que conecta con Egipto.

Tras condicionar el envío de armas, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, sugirió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfocarse en el día después en vez de más ataques por la masacre del pasado 7 de octubre, justo al rebasar los 35 mil fallecidos en la Franja.

En entrevista con CBS News, el representante de Joe Biden advirtió que el mayor peligro es causar un vacío en Gaza. A 219 días del conflicto, dijo que, aunque habrá éxitos, el riesgo es desatar una anarquía que aprovecharía la resistencia islámica para tratar de asentarse y arrebatar otra vez el control a la Autoridad Palestina.

Por ello, abogó por reformular la ofensiva para que Hamas no vuelva a gobernar en Palestina, recalcando que para ello se debe garantizar alimento, agua, medicamentos, refugio e infraestructura y no desamparar a los miles de desplazados, con lo que elevó la presión para asegurar que no mueran más inocentes y facilitar la gobernanza en Medio Oriente.

Lo que coincide con la revelación del diario The Washington Post de que EU ofreció datos de inteligencia para rastrear a cabecillas terroristas con tal de pausar las incursiones en Rafah y reducir el riesgo entre civiles; aunque no dieron nombres, todo apunta a Yahya Sinwar, el orquestador de la masacre en la que mataron a mil 200 personas y secuestraron a 250 más, de las que unas 130 siguen cautivas.

En tanto, en Reino Unido, pese al rechazo inicial al retiro de armas ese ejército, surgen voces que piden sumarse a las medidas de EU, según The Telegraph.

Desplazados se reubican en Deir Al-Balah, en Gaza, tras evacuaciones forzadas. Foto: Reuters

Aunque el ministro de Exteriores, David Cameron, aseveró que tal acción favorecería a Hamas, la oposición llamó a “evaluar las exportaciones” armamentísticas, pues recalcó que mientras Israel no tenga un plan definido en favor de los refugiados no deberían respaldar que siga atacando zonas civiles, pues el objetivo es evitar que más inocentes pierdan la vida. Pero otros aliados afirman que la ayuda sigue fluyendo, minimizando un posible golpe al ejército israelí.

Pero ni esa presión cambia a Israel, que sigue decidido en su plan. Benjamin Netanyahu insistió que su lucha no se detiene con tal de derrotar a unos “monstruos”, luego de que en las últimas horas se reportaran intensos bombardeos y operativos en Jabalia, donde presuntamente el rival intenta recuperar poder.

En tanto, Tel Aviv se unió al resonar de las sirenas para rendir homenaje a los caídos en la masacre y en combates. Desde el Muro Oeste de Jerusalén, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, honró a los fallecidos de los últimos siete meses.

Aunque hace días renunció a las Fuerzas Armadas al declararse responsable de la invasión, recalcó que siempre llevará consigo a cada uno de los caídos. Abundó que nunca los conoció, pero refirió “nunca los olvidaré”, al insistir que cada baja es el reflejo de que sus tropas no estuvieron a la altura para anticipar al rival, pues se ha mostrado crítico con lo hecho desde octubre, por ello incluso recriminó al premier. Según Canal 12 en la reciente consulta de seguridad le recordó a éste que “mientras no haya un proceso diplomático para desarrollar un organismo de gobierno en la Franja que no sea Hamas, tendremos que lanzar campañas una y otra vez”.

Ese reclamo confirma que al interior del gobierno también hay inconformidad sobre los operativos, mientras miles de familias realizan nuevas caravanas para exigir el retorno de decenas de rehenes, pues tras nuevos intentos el diálogo con los terroristas se rompió.

Proceso en el que Tel Aviv parece perder a otro aliado. Egipto, uno de los mediadores, se pronunció ayer por respaldar la denuncia de Sudáfrica contra ese país por supuesto genocidio, al justificar que se debe examinar a detalle si hubo o no violaciones tras ponerse en duda el uso desproporcionado de armas.