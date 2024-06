Aliados ratifican ayuda a Kiev; descartan rendirse por la paz

Estados Unidos y Francia aprovecharon la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía para arropar a Ucrania, garantizar insumos y que Rusia no los doblegará.

Frente a las costas galas en un evento al que no invitaron al líder del Kremlin, Vladimir Putin, los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron recalcaron su compromiso de respaldar a la resistencia e impulsarla a la victoria en un día histórico, pues el 6 de junio de 1944 inició la derrota de los nazis.

Las naciones de Occidente resaltaron la unidad que persiste en su alianza para recuperar la paz y defender tanto la democracia como la libertad ante un dictador al ratificar su respaldo permanente al líder defensor Volodimir Zelenski para que sus tropas cuenten con las armas necesarias para enfrentar a una de las mayores amenazas a nivel mundial.

Tras el evento, el líder galo prometió el envío de cazas Mirage 2000-5 de tercera generación y la capacitación de pilotos y soldados al enfatizar que Moscú no los hará flaquear en esa estrategia; mientras que Washington, sin precisar nuevos paquetes, apuntó tras el encuentro con veteranos que no se rendirán ni darán la espalda, pues sería como la derrota de Ucrania. Pero aclaró que las armas que le suministra a la resistencia sólo podrán usarse cerca de la frontera, no contra el territorio ruso como se dijo días antes.

En tanto, Rusia aprovecha lo que ve como provocaciones para advertir que esos facilitadores podrían convertirse en sus nuevos blancos y amagar con reforzar a regímenes aliados, acto que comenzó ayer en Cuba, a donde trasladó el submarino Kazan y buques de guerra.