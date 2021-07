Alista Biden “sanciones severas” contra Cuba

Estados Unidos alista aplicar sanciones al gobierno de Cuba por la represión de la manifestación del pasado 11 de julio contra el régimen al considerar que se violaron derechos humanos.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió varios mensajes en su cuenta de Twitter en el que dio a conocer la noticia, aunque no indicó los detalles.

“Bajo la dirección del presidente Biden, Estados Unidos está activamente aplicando medidas que apoyarán al pueblo de Cuba y harán que el régimen cubano rinda cuentas… Estados Unidos intensificará el compromiso con los socios regionales e internacionales para apoyar las aspiraciones del pueblo cubano. Debemos condenar colectivamente la violencia y represión sobre el pueblo cubano por reclamar su libertad”, manifestó.

Chung adelantó que se realizarían mesas de trabajo para cambiar el envío de remesas y así evitar, señaló, que “caigan en manos de los opresores. Estamos formando un grupo de trabajo sobre remesas para descifrar cómo podemos llevar ese dinero directamente al bolsillo del pueblo cubano”.

La diplomática también hizo un llamado a autoridades cubanas para reanudar los servicios de Internet: “estamos trabajando con el sector privado y el Congreso para identificar maneras de que el pueblo cubano tenga mayor acceso al servicio de Internet”, dijo.

DICTAN PENAS A 12 JÓVENES

Luego de las manifestaciones pacíficas al menos 150 personas fueron detenidas y de algunas más se desconoce aún su paradero. Ayer, se emitieron las primeras condenas para algunos de los arrestados en las manifestaciones del 11 de julio con cárcel de entre 10 meses y un año.

Raisa González, madre del fotógrafo Anyelo Troya, uno de los detenidos, contó a la cadena BBC que su hijo había levantado la mano “ y pidió permiso muy correctamente y dijo que tenía derecho a un abogado y a ser defendido, y enseguida vinieron para arriba de él y le pusieron las esposas”.

La situación de los detenidos es un tema que preocupa a activistas y organismos internacionales, que han pedido su liberación. A estas voces se sumó ayer la del cantautor Silvio Rodríguez, quien incluso llamó a aplicar amnistía a todos los presos.

“Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres”, escribió en su blog Segunda Cita.

El creador, de 74 años, agregó: “no sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo (libertad) para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada”.

Apenas el martes, el Movimiento Democracia del exilio cubano en Miami, anunció que acudirá a la Organización de Estados Americanos para denunciar las desapariciones de jóvenes durante las protestas que, asegura, son al menos medio millar.