Amaga Putin con acciones militares

Ante los amagos de sancionar a Rusia, el presidente Vladimir Putin se dijo listo para responder ante cualquier acto hostil, amenaza o enfrentamiento, lanzando una severa advertencia a Occidente, acusando que es la región responsable de las tensiones en Europa y Ucrania.

Luego de una reunión con el Ministerio de Defensa y oficiales y personal de seguridad, el líder del Kremlin aseveró que aplicarán medidas militares y técnicas en caso de un intento de intrusión en el país.

Refirió que mientras él demanda garantías en materia de seguridad a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), éstos responden de manera poco amistosa avivando las diferencias en la región por la supuesta creencia de que Rusia invadirá Ucrania, hecho que el gobierno de Putin ha desmentido en reiteradas ocasiones, señalando que sólo responde al reforzamiento en la frontera.

“Rusia se ha visto obligada a responder en todo momento”, señaló ante el deterioro y empeoramiento en las tensiones por las dudas en la región por las que envió un borrador de demandas luego de una reciente reunión virtual entre Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Asimismo, durante este encuentro el mandatario ruso se dijo preocupado por el aumento de tropas del lado ucraniano, pues, aunque a nivel internacional las críticas son contra Rusia por supuestamente intensificar la presencia militar en la zona al acumular tanques y artillería pesada en la zona, según Inteligencia, dijo que en realidad es Estados Unidos el que está aumentando su presencia, pues según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, envió hasta unos ocho mil efectivos para prevenir un conflicto armado en la región fronteriza.

Con base en estos datos, dijo que no se pueden quedar de brazos cruzados cuando un gobierno está armando a extremistas dejando en claro que busca un ataque, como ha ocurrido en otras situaciones violentas, según fuentes rusas.

Y reiteró que ante esa situación su gobierno requiere de garantías y promesas, pues se trata de un tema de seguridad.

Con este panorama, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Karen Donfried, adelantó que es posible que haya un nuevo diálogo entre EU y Rusia para entablar vías para reducir la escalada, aunque no descartan que antes de este plazo el Ejército ruso haga un movimiento contra Ucrania, como han advertido gobiernos de la Unión Europea (UE).

Por separado, el líder de la OTAN, Jen Stoltenberg, ratificó que mantendría una postura firme y fuerte para garantizar la protección de sus aliados, reiterando su respaldo a Ucrania, aunque aún no pertenezca al bloque y agregó que su inclusión no se apresurará para no poner en riesgo al gobierno de Volodimir Zelenski. Pues el objetivo es garantizar su seguridad no detonar una crisis que buscan atenuar desde hace meses.