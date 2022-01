Más que animales: por ley, mascotas serán miembros de la familia

Con el paso de los años, las mascotas han adquirido una nueva relevancia en la sociedad y han pasado a ser consideradas más que animales o meros objetos, gracias a cambios en la legalidad de diferentes países.

Tal es el caso de España, país donde a partir del miércoles 5 de enero, los animales de compañía serán jurídicamente miembros de la familia, por lo que deberán ser considerados como "seres vivos dotados de sensibilidad" y no como cosas.

Este cambio llega gracias a una triple reforma legal del Codigo Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual fue aprobada el 2 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 16.

Aunque en la publicación no se especificó la fecha en la que entraría en vigor esta ley, fuentes parlamentarios aseguraron a Servimedia que en este caso se comenzará a aplicar 20 días después de su publicación en el BOE, o sea el 5 de enero de 2022.

Además, esta norma regula la custodia de los animalesde compañía en el caso de divorcio o rupturas familiares. A partir de ahora, si no hay un acuerdo sobre la tenencia de la mascota, un juez definirá la decisión a favor del bienestar del animal y atendiendo al interés de los miembros de la familia.

La norma tiene como objetivo que los animales de compañía no sean abandonados, no se les cause sufrimiento o dolor.

La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas y gastos asociados al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal Boletín Oficial del Estado

En el texto también se señala que, en el caso de encontrar un animal de compañía perdido, se deberá entregar a su propietario, con la excepción de si hay indicios de maltrato o abandono. Ante esta situación, se deberá notificar a las autoridades competentes.

RFH