Dice adiós a su perro mientras corre tras su mamá por temor a ser abandonado también

A una mujer se le ocurrió abandonar al perro de su hijo dejándolo atado a un poste durante la Nochebuena, en Argentina.

Apenas 40 minutos antes de que llegara la Navidad, la madre salió a la calle con su hijo y el perro, y amarró al perro al poste para que no pudiera ir detrás de ellos después.

No solo no le importó el llanto de su hijo, salió corriendo además y no se sabe si tenía la intención de abandonarlos a ambos, pues no lo esperó.

El menor le dice adiós al perro con su brazo mientras persigue a su mamá Foto: Especial

Esto pasó con el perro después

El menor no quería dejar al perro, pero al ver que su madre se fue corriendo a una velocidad de adulto, echó a correr para perseguirla.

El animal trató de seguirlos, pero la cuerda lo detuvo y se quedó mirándolos, mientras que el menor extendió el brazo para decirle adiós, en un intento desesperado por mostrarle su amor y por alcanzar a su madre al mismo tiempo.

No se sabe quién es la mujer, pero los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Un hombre escuchó al perro ladrar y lo llevó a su casa, lo alimentó, lo llamó Noel y dijo a medios locales que si no encuentra a una familia que lo adopte, se quedará para siempre con él.

AHM