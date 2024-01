Anuario: “Tratamos chicos solos, venían con esquirlas en la cabeza”

La escalada entre Israel y Hamas sigue cobrando víctimas y destapando las atrocidades del 7 de octubre, hecho que vivió de cerca el pediatra argentino Miguel Glatstein, quien ese día atendió a niños heridos gravemente en un hospital de Tel Aviv.

En entrevista con La Razón relató que jamás imaginó tanta muerte cuando los terroristas traspasaron la frontera, pues ni como reservista vio algo de esa magnitud, al recordar que el enemigo, que no es el pueblo palestino, asesinó gente inocente, incluyendo niños y ancianos, mató por matar, quemó personas vivas y violó mujeres. Al respecto, abundó que tras varios meses prevalece el postrauma y el estrés por el terror que desató Hamas.

Y ante este panorama y los llamados mundiales a un cese el fuego, el médico de 50 años llamó a enfocar mejor la presión para que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y la Autoridad Palestina logren la paz, pues sólo eso generará un cambio en Medio Oriente. Incluso, reconoció que para él lo mejor es que exista un nuevo Gobierno en la nación atacada, pues un apoyo ciego y sin consecuencias por lo ocurrido no abona a ninguna de las partes.

¿Cómo fue para ti el 7 de octubre, cómo empezó o cambió a partir de ese día? El impacto fue muy muy grande, porque nos encontramos que terroristas de Hamas entraron y raptaron, mataron chicos, jóvenes y gente sin armas. Fue muy impactante, tuvimos que tratar en el hospital chicos huérfanos, porque habían matado a los padres. Terroristas entraban a los kibutz —pueblos al lado de la frontera— incendiaban las casas, porque la gente estaba en habitaciones cerradas, trataban de abrir la ventana para escapar, porque se estaba incendiando la casa y los mataban afuera. Tratamos chicos que venían solos al hospital, sin los padres, con esquirlas en la cabeza. Dijeron que habían matado a la madre, porque entró un misil a la casa. Después empezó la guerra y sabíamos que también iba a ser muy difícil para el pueblo palestino, porque iba a haber mucha destrucción en Gaza. Raptaron chicos, ancianos, bebés y violaron mujeres. Atendí como reservista en guerras, pero nunca pasó nada así, fue como si hubiese pasado hace mil días.

¿Atender previo en conflicto te dio un panorama o fue muy diferente? Exactamente, llegaban niños solos, sin padres porque los habían matado. Fue una situación terrible la primera noche del 7 de octubre.

¿Ya estabas en el hospital? Estaba de guardia. Era un sábado. No me imaginaba que iban a llegar a Tel Aviv, pues había hospitales más cerca, pero estaban explotados de gente y empezaron a tirar heridos a ómnibus y los traían. Son situaciones que no nos imaginábamos, ni el número. Habíamos visto videos en Telegram, pero no nos imaginábamos que iba a haber tanta muerte y tanta violencia.

¿Hay gente que siga hospitalizada o a la que se le dio seguimiento? Todos los chicos que atendí están dados de alta, pero ahora están llegando soldados. Hay también muchos jóvenes y adultos en rehabilitación o gente que estaba en la fiesta por la paz. Hay mucho postrauma, mucho estrés, también hay gente que se quiso suicidar. Está muy muy difícil la situación.

¿Los llamados al cese el fuego impactaría a ambos lados así como la destrucción? La diferencia, que el mundo quizá no entiende, es que acá hay un Gobierno elegido democráticamente. El que te habla no está a favor del Gobierno sino totalmente en contra, puedo decir las cosas y manifestarme. Del otro lado hay un grupo terrorista salvaje, no democrático, que no representa al pueblo palestino y si lo critican los hubiesen matado. Es un grupo al que no le importa la muerte, al contrario, mientras más mejor. No se puede pedir un alto el fuego, también estoy a favor si hubiera un Gobierno o un ejército normal. ¿Israel comete errores? Por supuesto, es nacionalista y de derecha, pero eso es otra cosa y hay miles de cosas para criticar. Pero no puedes poner en un mismo lugar al terrorista que viola mujeres, mata, quema, corta cabezas, causa terror, mata por matar, que no le interesa su pueblo y que vive en hoteles cinco estrellas en Qatar. Hay Gobiernos como México, Bolivia y Colombia que apoyan a terroristas, que se dan de liberales con #FreePalestine. Esto no es una independencia. Mataron gente democrática, a favor de la paz y de la solución de dos Estados. Y cuando sólo dices una parte de la historia haces más daño en realidad. Hay que parar, está muriendo mucha gente, pero ¿dónde están los secuestrados?, ¿por qué no los entregan?, ¿cómo vas a secuestrar a un chico de seis meses? ¿Dónde está el mundo ahí? Nosotros sí podemos criticar a Israel, como israelíes fuimos a miles de manifestaciones. No quiero que estén apoyando a Israel ciegamente, tampoco sirve.

No puedes poner en un mismo lugar a un grupo terrorista que entra, viola mujeres, mata, quema chicos, corta cabezas, causa terror, mata por matar, que no le interesa su pueblo, que vive en hoteles cinco estrellas en Qatar

Miguel Glatstein, Médico pediatra en Israel

Hay discusiones en la Asamblea General (ONU), pero se recae en igualar a Palestina con Hamas ¿qué opinas de eso? Hamas no lo hace por el pueblo, lo hace por matar judíos, católicos y cristianos. No quieren independencia, quieren matar. A sus familiares no les pasa nada, están en hoteles cinco estrellas o abajo de la tierra muy bien cuidados. Al que quieren en carpas y muriendo de hambre es al pueblo palestino. ¿Quién va a hablar de derechos humanos Turquía, Venezuela o Rusia? ¿Dónde está el presidente mexicano que no dijo palabras sobre Hamas?, es una vergüenza. Tengo miles de cosas para hablar mal de Israel, porque fue su culpa, no cuidó la paz, dejó estatus quo, no reforzó la Autoridad Palestina —lo más cercano a lo normal—. Israel tiene un montón de responsabilidad, pero de ahí a apoyar al terrorista que mata chicos y ancianos. ¿Por qué lo hace? Hay dos grupos que pelean en contra de la paz, los más fanáticos colonos de Israel pelean para que el país sea de los judíos y los de Hamas para que el país sea de los musulmanes. Ellos son los que más daño hacen a la gente civilizada de ambos pueblos.

¿Qué se necesita para una mayor intervención mundial? Como israelí lo que quisiera hoy por hoy es que Netanyahu renuncie, que haya un nuevo Gobierno, que venga el mundo y países árabes más civilizados y presionen para hacer la paz. Así Hamas va a desaparecer lentamente, sino se presiona esto va a seguir. Hay que meterse más en Medio Oriente, porque solos no se puede hacer la paz, no tenemos líderes para hacerla. Necesitamos apoyo mundial. ¿Y cómo se hace eso?, al darle un país a los palestinos (Cisjordania y Gaza) no militar, civil y autónomo. Por otro lado, Netanyahu no habla de qué va a pasar el día después. Hoy por hoy estamos sin esperanza, estamos juntos contra Hamas, pero no apoyando al Gobierno, nadie se involucró en esta guerra por el Gobierno, sino por lo que vio, una guerra de desesperación y sobrevivencia, porque fueron a matar cobardemente a gente que no estaba armada. Pero no hay que ser hipócritas, hay que saber lo que hay que cambiar, pero que el mundo no venga a dar explicaciones. ¿Irán tiene derechos humanos, protege a homosexuales y al que piensa diferente? ¿Turquía tiene derechos humanos? ¿En Venezuela hay democracia? El presidente de México en vez de condenar, se hace el progresista y se va con Hamas e Irán.

¿Se esperaba más firmeza de países con gente retenida o asesinada? Es una vergüenza el Gobierno de México. No se involucró, al contrario, criticó a Israel, quería sacar al embajador, todo por la izquierda mundial que no existe en Irán o Siria. No se involucra ante estudiantes en EU que hablan por #FreePalestine, al final le hacen más daño a Palestina. Pero esperemos que algo cambie, que presionen a Israel después de una crisis tan grave. Si no va a haber un cambio en los próximos años esto va a explotar mucho peor.

¿Es posible retornar a esa paz? Se trasladaba a gente palestina antes de la guerra ¿esto puede normalizarse? Antes venían un montón de chicos de Gaza, ahora van a morir porque no van a poder llegar los próximos meses. Me comuniqué con familiares y Hamas no los deja entrar de vuelta. Si no va a haber presión mundial, el Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina no pueden solos hacer la paz. No confían en el otro. Lo más importante para mí tendría que ser un cambio de Gobierno y quizás podría haber esperanza.