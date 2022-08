Así fue el accidente en el que murió de Lady Di hace 25 años

La princesa Diana Spencer, conocida como Lady Di, murió en un accidente automovilístico hace 25 años, mientras era perseguida por decenas de paparazzi en París.

El incidente que conmocionó al mundo en 1997, ocurrió en un túnel en la capital de Francia cuando los periodistas seguían a la princesa de Gales para tomarle una fotografía junto a su entonces pareja, Dodi al Fayed. Ella resultó gravemente herida y perdió la vida horas después en un hospital, mientras que su acompañante y su chofer fallecieron en el lugar.

Según la información de ese momento, al intentar dejar atrás o esquivar a los paparazzi, el conductor del Mercedes en el que iba la pareja aceleró hasta superar los 130 kilómetros por hora. En la persecución, la unidad se estrelló contra una columna en un túnel ubicado a menos de un kilómetro de la Torre Eiffel, alrededor de medianoche.

Auto en el cual la princesa de Gales sufrió el accidente que terminó con su vida. Foto: AP/Especial

El incidente desató una ola de teorías de conspiración en las que el pueblo acusó a la corona británica de provocar la muerte de la princesa de Gales, con el fin de encubrir el escándalo de su separación, su nueva pareja y hasta especulaciones de que esperaba un bebé.

Casi de inmediato, las investigaciones concluyeron que no hubo complot. Años después, una nueva indagatoria determinó que el conductor Henri Paul, quien presuntamente viajaba en estado de ebriedad, fue el responsable de esta tragedia; mientras que los periodistas fueron partícipes de la tragedia, pues en su afán por conseguir la foto pusieron en peligro a la pareja. No obstante, la familia de Al Fayed no quedó satisfecha y demandó más indagaciones.

La policía preparándose para retirar el auto en el que Diana, la princesa de Gales, sufrió un accidente mortal en París. Foto: AP/Especial

acerca del tema “Lady Di fue una mujer que vino a romper los moldes de la realeza”

Británicos le rinden homenaje

Decenas de admiradores depositaron flores y recuerdos en memoria de la princesa Diana frente a la antigua residencia el Palacio de Kensington en Londres, Inglaterra, así como junto al túnel de París donde perdió la vida.

En tanto, en la mansión de la familia Spencer, donde se encuentran los restos de Lady Di, su hermano Charles izó la bandera británica a media asta, mientras que sus hijos, William y Harry, la recordaron lejos de las cámaras, sin actos públicos.

Personas alrededor del monumento Liberty Flame, sobre el túnel del puente donde la princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997. Foto: Reuters/Especial

Fotografías en memoria de la difunta princesa Diana. Foto: AP/Especial

Cabe mencionar que hace cinco años, cuando se cumplieron dos décadas de su muerte, los príncipes decidieron que esa sería la última conmemoración pública, según el diario británico Daily Telegraph. Además, el novísimo acto que realizaron juntos fue inaugurar una estatua de Diana por su cumpleaños 60.

Al respecto, William, segundo en la línea sucesoria al trono, anunció recientemente que se trasladaría desde Kensington al Palacio de Windsor con su esposa Kate Middleton y sus tres hijos.

En tanto, Harry, quien vive en California, Florida, junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, ha permanecido alejado de la familia real desde el 2020 en medio de acusaciones de racismo, por lo que se desconoce si realizará alguna actividad en honor a su madre.

MAEP