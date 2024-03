‘Se ataca la democracia’: Dina Boluarte acusa que cateo en su domicilio fue una medida abusiva

La presidenta de Perú Dina Boluarte se pronunció sobre el cateo de la Fiscalía de su país a su domicilio ocurrido la noche del viernes, lo cual, dijo, fue una medida “desproporcionada y abusiva”, con la cual no sólo se ataca sistemáticamente a su persona, sino también a la democracia.

A través de un mensaje emitido en vivo en sus canales oficiales, Boluarte dijo que respeta la investigación iniciada por autoridades por presunto enriquecimiento ilícito iniciada— después de que un medio publicara que posee diversos relojes caros—, pero señaló que los medios fueron desproporcionados.

“¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usan o no usan una presidenta o presidente? […] Quien vendió la historia de los relojes lo sabe, porque me conoce, no soy corrupta ni ladrona”, señaló la presidenta.

Acusó que esta situación es grave y afecta la gobernabilidad del país, y que se enmarca en un contexto de acoso sistemático. “La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”, concluyó la mandataria.

Previamente, el partido Perú Libre, donde anteriormente militaba Boluarte, presentó una moción de vacancia contra la presidenta, es decir, una demanda para que deje el cargo, argumentando “incapacidad moral permanente por el tema de los rólex y joyero, en ejercicio de la función parlamentaria de control político”.

