Ataque de pirañas provoca cierre de playa de Brasil; hay 15 heridos

Una serie de ataques por pirañas que dejaron a 15 bañistas con heridas leves en manos y pies interrumpió las actividades del fin de semana en la playa fluvial Prainha do Pôr Sol, Sao Paulo, Brasil.

Este incidente en la región de Pereira Barreto generó preocupación y alarmas entre la comunidad local, pues llevó al ayuntamiento a tomar medidas drásticas y cerrar temporalmente la playa para garantizar la seguridad de los visitantes.

Incluso ya se instalaron carteles informativos para alertar a los visitantes sobre el peligro y se comunicó que el acceso a la playa estará restringido hasta nuevo aviso; sin embargo, se estima que la playa podría reabrirse en aproximadamente un mes, una vez que se lleve a cabo la limpieza y se implementen medidas adicionales de seguridad.

Según declaraciones de la asesora de prensa del Ayuntamiento, Danielle Garcia, a TV Tem, de São José do Rio Preto, los ataques de pirañas en esta área son un fenómeno recurrente durante esta época del año, ya que coincide con el periodo de reproducción de estos peces carnívoros, pues las pirañas en busca de un lugar propicio para poner sus huevos se desplazan a los márgenes del río Tietê, donde se encuentra la playa Prainha do Pôr Sol, provocando estos incidentes.

Aunque se señaló que la presencia del animal está relacionada principalmente con el ciclo natural de reproducción, otros factores como la pesca irregular y el descarte inadecuado de alimentos en el agua contribuye al riesgo de ataques, especialmente durante el verano, cuando la playa recibe un mayor número de visitantes debido a las altas temperaturas.

Ante esta situación, las autoridades locales anunciaron medidas inmediatas para abordar el problema. La Secretaría de Turismo llevará a cabo una limpieza exhaustiva de las algas presentes en el área, mismas que sirven como hábitat para esta especie durante su periodo de reproducción, para evitar que permanezcan en el lugar y garantizar la seguridad de los bañistas.

(Con información de Montserrat Méndez)

