Ataque ruso a Ucrania es posible en cualquier momento: Casa Blanca

Rusia podría invadir Ucrania en cuestión de días o semanas, pero aún podría optar por un camino diplomático, dijo el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Estamos en la ventana. En cualquier momento, Rusia podría emprender una acción militar contra Ucrania, o podría ser dentro de un par de semanas, o Rusia podría optar por tomar el camino diplomático en su lugar", dijo Sullivan al "Fox News Sunday". programa.

Sullivan hizo los comentarios en entrevistas televisivas después de que dos funcionarios estadounidenses dijeran el sábado que Rusia, que se apoderó de Crimea de Ucrania en 2014, tiene alrededor del 70% del poder de combate que cree que necesitaría para una invasión a gran escala de Ucrania.

Mientras Rusia acumula más de 100.000 soldados cerca de la frontera, Moscú ha dicho que no está planeando una invasión, pero que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumplen sus demandas de seguridad.

Esos incluyen una promesa de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania, una demanda que Estados Unidos y la alianza de seguridad occidental de 30 naciones han calificado de inaceptable.

La posible acción rusa podría incluir la anexión de la región ucraniana de Donbass, donde los separatistas respaldados por Rusia se separaron del control del gobierno ucraniano en 2014, ataques cibernéticos o una invasión a gran escala de Ucrania, agregó Sullivan, y dijo que Rusia podría actuar tan pronto como el lunes, aunque también podría ser semanas.

Presidente de Bielorrusia advierte a Ucrania que cortará suministro de energía si hay guerra con Rusia

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia advirtió que cortara el suministro de energía a Ucrania si entran en guerra con Rusia.

"Cortaremos todo tipo de suministros, no solo de combustibles sino también de electricidad, junto con Rusia si empiezan una guerra", aseguró.

