Atrapan a turista que falsificó comprobante de vacunación COVID; decía que recibió dosis de “Maderna”

Una mujer fue detenida en un aeropuerto de Hawái luego de que las autoridades identificaran que su tarjeta de vacunación era falsa, misma que envío a través del programa Safe Travels.

Chloe Mrozak se delató en su viaje de Illinois a Honolulu por una falta ortográfica, pues el documento decía que recibió la dosis de “Maderna” contra COVID-19, en un centro de vacunación de Delaware.

Este hecho generó dudas, pues además de haberse inmunizado supuestamente en un estado en el que no vive, había inconsistencias en el escrito. Tras una revisión más exhaustiva se identificó el error en torno al nombre del fármaco de protección, pues se equivocó en una letra, al cambiar la "o" por una "a".

No obstante, no alcanzaron a arrestarla cuando llegó al destino turístico, por lo que intentaron buscarla en el hotel en el que se hospedaría, pero resultó que no tenía reservación ni llegó a ese sitio.

Por ello, las autoridades esperaron a que la joven de 24 años regresara al aeropuerto de Honolulu, en donde fue detenida el pasado 23 de agosto cuando pretendía abordar un avión de regreso a Illinois.

Ahora se le imputan dos cargos, falsificación de documentos y violar el mandato de cuarentena, ya que el destino al que viajó ordena un aislamiento de 10 días al llegar.

KEFS