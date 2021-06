Austin, Texas: al menos 13 personas resultaron heridas por un tiroteo

Al menos 13 personas resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Austin, Texas, la madrugada del sábado, dijo la policía, y agregó que el presunto tirador aún estaba prófugo.

Según los informes, dos de los heridos se encuentran en estado crítico, dijo el jefe interino del Departamento de Policía de Austin, Joseph Chacon, en un comunicado.

No puedo decir que no haya más peligro público en este momento porque el sospechoso no está detenido. En este punto parece estar aislado en esta área