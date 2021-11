Oleada de COVID en Europa: confinan a no vacunados desde hoy

Con poco más de la tercera parte de la población elegible sin vacunarse contra el Covid (36 por ciento), Austria limita la movilidad de todos aquellos reacios a las dosis a fin de evitar rebrotes que hunden a naciones de la región en nuevas oleadas y récords de casos y muertes.

Ante el riesgo de saturación hospitalaria por el alza de contagios, el gobierno frenó las salidas de todos los mayores de 12 años que no han completado el esquema o ni siquiera tienen una de las dosis disponibles, convirtiéndose en el primer país que adopta una norma de este tipo.

El canciller austriaco, Alexander Schallenberg, apuntó que, aunque se trata de una medida difícil, ésta es necesaria para contrarrestar los récords por la propagación del virus, especialmente de la variante Delta, y partir del primer minuto de hoy “habrá un bloqueo para los no vacunados”, luego de calificar de “vergonzoso” el nivel alcanzado tras casi un año de arrancar la estrategia de protección, hechos que atribuyen a partidos de extrema derecha que se han pronunciado en contra de las dosis.

. Gráfico: La Razón de México

Con el ajuste sanitario, este sector sólo podrá salir a la escuela, en el caso de los menores de edad, o a trabajar. Hasta el momento, sólo prevén excepciones para acudir a centros de vacunación, supermercados o farmacias, esto al menos durante los próximos 10 días, periodo en el que prevén revisar el avance de la inoculación para determinar si se retira la medida, pues buscan anticiparse a cifras alarmantes que retornen a la región al primer año de lucha pandémica. Previamente, las autoridades aplicaron cierres en dos provincias, pero ante el bajo nivel de vacunación decidieron endurecer las restricciones sanitarias.

Según las autoridades esto afectará a caso dos millones de ciudadanos, pues sólo 65 por ciento de la población completó el proceso de las inyecciones, doble en el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o la única de Johnson & Johnson, fármacos permitidos en la región.

Y será la Policía la encargada de hacer cumplir esta medida, al solicitar la constancia de vacunación a cualquiera que esté en la calle, a fin de garantizar espacios públicos libres del virus. En caso de no demostrar que están vacunados se aplicarán multas. Al respecto, el ministro del Interior, Karl Nehammer, indicó que reforzarán los controles, mismos que serán exhaustivos para detectar a quienes no están inoculados; mientras que el ministro de Salud, Wolfgang Mückstein, recordó que el ajuste no aplica a los menores de edad, pues aún no son incluidos en el plan de vacunación.

Este anuncio se da luego de que la nación alcanzará 11 mil 552 infecciones en 24 horas, un alza de hasta 35 por ciento en comparación con los 8 mil 500 que registraba la semana pasada. Además, en la región sigue en aumento la tasa de contagio con 775 positivos por cada 100 mil habitantes al convertirse en el epicentro como continente, incidencia que supera por más del doble los 289 que alcanzó la nación vecina Alemania, una de las más críticas por rebasar recientemente los 50 mil positivos en un solo día, hecho por el que ya anticipaban restricciones similares a las impuestas por Austria ante los reacios o antivacunas, pues en territorio germánico falta 33.09 por ciento de la población por inocularse contra el SARS-CoV-2. En tanto, otras naciones como Rumania y Bulgaria enfrentan crisis por la falta de espacios en las morgues y la suspensión de cirugías generales, respectivamente.

Pese a estos niveles de vacunación, Austria no es la más baja en la materia y podría empujar a gobiernos del continente a sumarse a este tipo de iniciativas para elevar las tasas de inoculación.

Según el registro de Our World in Data de las más de 40 naciones de la región 14 reportan más de la mitad de la población reacia o antivacunas que no ha recibido si quiera una aplicación, como Ucrania, con hasta 80 por ciento de faltante en la materia luego de registrar cifras elevadas de nuevos contagios, o Bielorrusia que enfrenta una fuerte situación migratoria y tensiones con Polonia. Sin embargo, es Luxemburgo el del peor balance con 94 por ciento de habitantes sin estas inyecciones, aunque tiene un mejor control en la propagación del virus por ser un territorio pequeño.

En contraste, sólo 10 naciones están a menos de 20 por ciento de completar la estrategia para erradicar el virus; la más avanzada es Portugal que le falta 12 por ciento para lograr la totalidad de la protección con hasta 87 por ciento de habitantes con esquema completo; es decir se ubica por arriba de la media mundial, que es de 40 por ciento de la población completamente inmunizada.