En avionazo de Rusia ven ataque planeado

Inteligencia Occidental coincide con los mercenarios de Grupo Wagner en que la muerte del líder de la organización paramilitar, Yevgeni Prigozhin, pudo ser un atentado, mientras surgen teorías que apuntan a un asesinato por orden del Kremlin, en un claro mensaje de Rusia a sus rivales.

Sin embargo, a más de 24 horas del presunto accidente del Embraer 600 en territorio ruso, ese país aún no ha revelado información oficial sobre el supuesto desplome en Tver.

Pero ello no detiene las teorías sobre cómo creen que fue eliminado el mercenario. Funcionarios estadounidenses y británicos admitieron a la prensa en sus respectivas naciones que lo más probable es que fuera un acto planeado, pues el fundador de Wagner traicionó a Vladimir Putin en junio pasado, cuando sus combatientes intentaron tomar Moscú en plena guerra contra Ucrania, y reconocieron que prácticamente su muerte era esperada a nivel mundial.

Las versiones más sonadas, pero aún sin confirmar, sugieren que el jet que iba a San Petersburgo fue derribado por un misil o que había explosivos en éste.

Inicialmente, fuentes de Inteligencia dijeron que había motivos para creer que se disparó un proyectil desde tierra, respaldando la acusación de mercenarios.

Sin embargo, horas después el Departamento de Defensa de EU desestimó esta versión al sostener tras una revisión de imágenes satelitales que no existen indicios de que la aeronave fuera alcanzada por un arma de este tipo, pues no se detectaron lanzamientos cerca de la zona donde se estrelló.

Con ello, el Pentágono desmintió las versiones publicadas por medios como Reuters y The New York Times, aunque no presentó pruebas de sus dichos. Pero resuena más fuerte la teoría de que había una bomba en la aeronave privada.

Un día después de que el presidente Joe Biden admitiera que Putin estaría detrás de ese hecho, más voces se sumaron a señalar que es posible que se colocara un explosivo para deshacerse de los mandos de Wagner.

Incluso, algunas fuentes declararon a medios que es posible que éste se colocara en el tren de aterrizaje como represalia contra el artífice del golpe más crítico para Putin desde que asumió el poder.

No obstante, prevalece la incógnita, mientras otros gobiernos aguardan para dar su veredicto, ya que esperan que avance la investigación para fijar su postura, pues el mismo Putin señaló que ahondarán en el terrible hecho que acabó con la vida de quien fue su aliado y a quien conocía desde la década de los 90.

Además, el líder ruso externó casi 24 horas después de la muerte el pésame a la familia del mercenario de 62 años al elogiar la contribución de éste en la guerra, pues se sabe usó a ese grupo para someter a rivales en Medio Oriente y los activó para combatir contra el supuesto Estado nazi que invadió en 2022.

Su mensaje levantó más sospechas sobre la participación del Kremlin en la misteriosa muerte, pues Vladimir enfatizó que el fundador del grupo de asesinos a sueldo además de crecer como empresario tuvo momentos complicados y “cometió graves errores”, hecho que sus críticos vincularon directamente con la revuelta de junio pasado.

En tanto, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, se deslindó de ese hecho al enfatizar que “todo el mundo entiende quién la tiene (relación)”. Sin embargo, admitió que probablemente su muerte los beneficie a unas semanas de que Wagner abandonó su territorio.