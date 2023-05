Barco pesquero se hunde en el océano; 39 personas que iban abordo están desaparecidas

Associated Press

Un barco pesquero chino que operaba en el Océano Índico se hundió y los 39 tripulantes a bordo están desaparecidos, informó la prensa estatal.

La emisora CCTV dijo que el hundimiento ocurrió alrededor de las 3 am del martes. La tripulación incluye 17 de China, 17 de Indonesia y cinco de Filipinas, según el informe.

El líder chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, ordenaron a los diplomáticos chinos en el extranjero, así como a los ministerios de agricultura y transporte, que ayuden en la búsqueda de sobrevivientes.

Los informes chinos no identificaron la ubicación exacta del hundimiento, solo que ocurrió en el centro del vasto Océano Índico que se extiende desde el sur de Asia y la Península Arábiga hasta el este de África y el oeste de Australia.

El Centro de Comando de la Guardia Costera de Filipinas indicó el miércoles que estaba monitoreando la situación y coordinando con la Embajada de China en Manila, así como con los equipos de búsqueda y rescate que operan cerca de la última ubicación conocida del barco.

El Lupenglaiyuanyu No. 8 tenía su base en la provincia costera oriental de Shandong, operado por Penglaiyingyu Co. Ltd., según los informes chinos. También fue identificado por los números de casco 18 y 028.

Se cree que China opera la flota pesquera más grande del mundo . Muchos de ellos permanecen en el mar durante meses o incluso años seguidos, con el apoyo de las agencias estatales chinas de seguridad marítima y una red en expansión de embarcaciones de apoyo.

No se dio ninguna palabra sobre la causa del hundimiento, aunque el clima y la alta mar a menudo juegan un papel en tales tragedias.

Los esfuerzos de recuperación están actualmente en marcha en Myanmar y Bangladesh después de que un poderoso ciclón azotara sus costas a lo largo de la Bahía de Bengala en el extremo norte del Océano Índico, causando una destrucción generalizada y al menos 21 muertes, y se cree que cientos de personas están desaparecidas.

