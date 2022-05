Biden insta a rechazar veneno supremacista

Al calificar el tiroteo ocurrido en Buffalo como “terrorismo interno”, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió poner un alto al “veneno” de la supremacía blanca y rechazar todas las ideologías intolerantes.

Durante su visita a la ciudad para rendir homenaje a las 10 personas que fallecieron en el ataque perpetrado por un supremacista de 18 años de edad, el mandatario recalcó la necesidad de unir esfuerzos para evitar que la violencia, marcada por creencias de odio, siga cobrando vidas inocentes, pues el supremacismo “no tiene cabida en Estados Unidos”.

Frente a afectados por la tragedia, con quienes dialogó en privado, y luego de colocar flores en una ofrenda para las víctimas, el mandatario demócrata fue enérgico al condenar a los grupos que difunden mentiras para instar a atacar a las minorías.

En compañía de su esposa, la primera dama Jill Biden, remarcó a tres días de la masacre su total repudio a las teorías conspiracionistas y de odio como la del gran reemplazo, en la que presuntamente Payton Gendron, el agresor de un establecimiento Buffalo, se basó para cometer una “cacería” racista contra una comunidad predominantemente afroamericana, de acuerdo con la Policía local que continúa la investigación del caso para definir el móvil del ataque.

Necesitamos decir tan clara y enérgicamente que la ideología de la supremacía blanca no tiene cabida en Estados Unidos...

Sostuvo que con esas ideologías, como un supuesto plan para eliminar a la raza blanca para que predominen las ahora minorías, apuntan directamente a la radicalización de individuos solos y aislados, quienes a través de políticas, medios de comunicación y, sobre todo, Internet se identifican con esas difamaciones que sólo exaltan su odio hacia ciertos grupos, como la raza negra en el caso del ataque en un supermercado en la calle Jefferson.

Luego de externar sus condolencias al nombrar una por una a las víctimas, entre ellos un oficial retirado y abuelos amorosos, Biden exhortó a la población estadounidense a que alcen la voz “como mayoría y rechacen la supremacía blanca”, pues ésta no puede tener la última palabra en un país ampliamente diverso, que se compone de grupos de diferente raza, origen y religión.

Y sentenció que, ante esta creciente amenaza, la unidad es la principal fuerza para cerrarle el paso a una ideología abiertamente racista, pues el odio no puede prevalecer en EU, pues “una minoría odiosa” no distorsionará la realidad, pues los grupos minoritarios son parte esencial de esta nación.

Al ser cuestionado por la prensa sobre los obstáculos para legislar en torno a la prohibición de armas de asalto, reconoció que queda un largo tramo por avanzar, pero aunque anticipa un panorama difícil no se rendirá, pues el objetivo es evitar más masacres y más tragedias como la del pasado 14 de mayo.

En Estados Unidos, el mal no ganará. Lo prometo. El odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra