Biden recibe a demócrata en estira y afloja por candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en la Casa Blanca con el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, para escuchar las “perspectivas” que los legisladores han discutido en los últimos días, mientras crece el descontento contra el mandatario dentro del partido.

Medios locales revelaron este viernes que el encuentro tuvo lugar el jueves por la noche, después de la rueda de prensa que Biden dio al concluir la Cumbre de la OTAN en Washington, para atajar las críticas internas por su desastrosa aparición en el debate electoral del mes pasado con su rival republicano, el expresidente Donald Trump.

Jeffries escribió el congresista en un mensaje enviado a sus colegas: “En mi conversación con el presidente Biden, expresé directamente toda la amplitud de conocimientos, perspectivas sinceras y conclusiones sobre el camino a seguir que el caucus ha compartido en nuestro reciente tiempo juntos”.

En la conferencia del jueves, el mandatario aseguró que no hay ninguna encuesta que demuestre que no puede ganarle al republicano, aunque su participación en la cumbre se opacó por dos lapsus: primero, confundió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el presidente ruso, Vladímir Putin, y luego, llamó Trump a su vicepresidenta, Kamala Harris.

Desde el debate del mes pasado, al menos 19 legisladores (18 representantes y un senador) han instado a Biden a hacerse a un lado para que el partido pueda elegir otro candidato, al igual que algunos donantes, estrellas de Hollywood, grupos activistas y medios de comunicación.

Cuatro legisladores lo hicieron desde la rueda de prensa que Biden ofreció el jueves por la noche en la Cumbre de la OTAN para intentar demostrar que sigue apto para el cargo.

La última ha sido la congresista de Colorado Brittany Pettersen, quien en un mensaje en redes sociales expresó este viernes: “Siento una profunda admiración y amor por Joe Biden y todo lo que ha hecho por nuestro país, razón por la cual esta decisión es tan dolorosa, pero mi hijo y mis electores no pueden sufrir las consecuencias de la inacción en este momento crítico”. Otro fue el representante Mike Levin, de California, quien en un comunicado expresó: “Es hora de avanzar. Con un nuevo líder”.

A su vez, la junta editorial del diario estadounidense The Washington Post (TWP), uno de los medios más influyentes del país, insistió este viernes al presidente a que se retire de la candidatura demócrata a las elecciones del próximo noviembre.

En un duro editorial, señaló que la conferencia de prensa en solitario que el mandatario dio el jueves en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington no sirvió para despejar las dudas sobre su habilidad para derrotar al expresidente Donald Trump en las urnas.

“La mejor manera de evitar que Trump llegue al Despacho Oval es ofreciendo una fuerte alternativa” a Biden, de 81 años, señaló el periódico.

Asimismo, el diario The New York Times reveló que algunos de los principales donantes demócratas le han dicho al mayor súper PAC pro-Biden, Future Forward, que aproximadamente 90 millones de dólares en donaciones prometidas ahora están en suspenso si el presidente permanece en la carrera rumbo a la reelección.

Las contribuciones congeladas incluyen múltiples compromisos de ocho cifras, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. La decisión de retener sumas de dinero tan enormes es uno de los ejemplos más concretos de las consecuencias del pobre desempeño de Biden en el debate de finales de junio.

Me presento para acabar el trabajo. Quedan cosas por hacer. Me postulo y vamos a ganar. Soy el candidato. No me voy a ir a ninguna parte