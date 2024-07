Biden reta a su partido y pide frenar críticas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que no abandonará la contienda e instó a sus críticos en el Partido Demócrata a parar la presión y la lucha interna, al advertir que cada crítica sólo los perjudica.

En una carta dirigida a congresistas y que compartió en redes sociales, el líder de 81 años abundó que sigue firme en su plan de conquistar un segundo mandato al insistir que puede y derrotará al magnate republicano, Donald Trump, a quien ha tachado de criminal convicto.

A más de una semana de que comenzara la especulación sobre su posible salida en reacción a su fallida participación en el debate presidencial, el ejecutivo federal urgió a detractores a terminar con esta campaña de dudas, pues esa postura impulsa a su rival, quien ha demostrado que sabe aprovechar este escenario.

Y en el escrito de dos páginas llamó a los demócratas a “unirnos, avanzar como partido unificado y derrotar a Trump”, esto luego de que aumentara la lista de congresistas que piden que deje la campaña, al sumar el fin de semana a cuatro más de alto nivel, por la preocupación sobre su capacidad mental, ante lo que dijo es consciente y escuchará esas dudas.

Pero abundó que sabe el reto que tiene enfrente tras ser elegido por amplio margen para enfrentar de nuevo a Trump y a la campaña “Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo” (MAGA, por sus siglas en inglés) y enfatizó en otro intento de despejar dudas: “Sé mejor que nadie la responsabilidad y la carga que lleva el candidato”, pero está comprometido para alcanzar el éxito el próximo 5 de noviembre en la revancha con el conservador que “no es apto” para la presidencia.

Incluso, Joe Biden insistió que luchará para impedir el regreso de éste a la Casa Blanca y recalcó que si no creyera que es la mejor opción para vencer al magnate no se habría postulado.

Y después se dijo abierto a discutir su continuidad, pese a que ya dejó clara su posición durante reuniones y llamadas mientras recibe ataques por su edad, por lo que exhortó a sus detractores a desafiarlo hasta la convención partidista para la que faltan 42 días y en la que se oficializará su candidatura, proceso que para algunos abre la puerta a nombrar a su relevo, que sería la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero su estado físico y mental sigue en boca de aliados y rivales y se alimentó más cuando medios, entre ellos el diario The New York Times, revelaron que el neurólogo y especialista en Parkinson Kevin Cannard visitó ocho veces en igual número de meses la Casa Blanca, lo que genera dudas sobre la salud del demócrata y si se ocultan datos al respecto, tema que rápidamente atajó la Casa Blanca al desmentir el caso y descartar que el exvicepresidente padezca esa enfermedad, la cual se caracteriza por un deterioro cognitivo, mismo que coincidiría con los momentos en que se ha visto perdido y que no puede terminar sus declaraciones.