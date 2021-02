Biden y senadores republicanos, en impasse por paquete de ayuda para COVID-19

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo a los senadores republicanos durante una reunión de dos horas este lunes por la noche que no está dispuesto a aceptar un paquete de ayuda para el COVID-19 insuficiente después de que los legisladores presentaran una propuesta de 618 mil millones de dólares, que es una fracción de los 1.9 billones de dólares que busca.

No se alcanzó ningún compromiso en la larga sesión, la primera de Biden con los legisladores en la Casa Blanca, y los demócratas en el Congreso siguieron adelante con el trabajo preliminar para aprobar su plan de alivio de COVID-19 con o sin votos republicanos. A pesar del llamamiento del grupo republicano al bipartidismo, como parte de los esfuerzos de Biden por unificar el país, el presidente dejó en claro que no retrasará la ayuda con la esperanza de ganar el apoyo del Partido Republicano.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que si bien había áreas de acuerdo, "el presidente también reiteró su opinión de que el Congreso debe responder con valentía y urgencia, y señaló muchas áreas que la propuesta de los senadores republicanos no aborda".

Y añadió: "(El presidente Biden) No retrasará el trabajo en esta respuesta urgente a la crisis y no se conformará con un paquete que no cumpla con el momento".

Los dos lados están muy separados, con el grupo republicano de 10 senadores enfocado principalmente en la crisis de la atención médica y la ayuda directa menor de 1,000 dólares a los estadounidenses, y Biden liderando a los demócratas hacia un paquete de rescate más amplio, tres veces más grande, para apuntalar los hogares. gobiernos locales y una economía parcialmente cerrada.

En una vía rápida, el objetivo es que se apruebe el alivio de COVID para marzo, cuando expiren la asistencia adicional para el desempleo y otras ayudas pandémicas, poniendo a prueba la capacidad de la nueva administración y el Congreso para cumplir, con riesgos políticos para todas las partes del fracaso.

La senadora republicana Susan Collins de Maine calificó la reunión como una conversación "franca y muy útil", y señaló que el presidente también proporcionó algunos detalles sobre su propuesta.

“A todos nos preocupan las familias en apuros, las pequeñas empresas tambaleantes y un sistema de salud abrumado”, dijo Collins, flanqueado por otros senadores fuera de la Casa Blanca.

Los republicanos están aprovechando la urgencia bipartidista para mejorar la distribución de vacunas en la nación y expandir enormemente las pruebas de virus con 160 mil millones de dólares en ayuda. Eso es similar a lo que ha propuesto Biden; pero a partir de ahí, los dos planes divergen drásticamente.

Los pagos directos de 1,000 dólares del Partido Republicano irían a menos hogares que los 1,400 dólares que ha propuesto Biden, y los republicanos ofrecen sólo una fracción de lo que él quiere para reabrir las escuelas.

Tampoco darían nada a los estados, dinero que los demócratas argumentan es igual de importante, con 350 mil millones de dólares en el plan de Biden para mantener a la policía, los bomberos y otros trabajadores en el trabajo.

Atrás quedaron las prioridades demócratas, como el aumento gradual del salario mínimo federal a 15 dólares la hora.

Los demócratas cautelosos siguieron adelante en el Capitolio, reacios a tomarse demasiado tiempo para buscar el apoyo del Partido Republicano que puede no materializarse o para entregar un paquete demasiado magro que creen que no aborda el alcance de la crisis de salud y los problemas económicos de la nación.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que la historia está llena de "los costos del pensamiento pequeño".

Los demócratas de la Cámara y el Senado publicaron el lunes una resolución presupuestaria separada, un paso hacia la aprobación del paquete de Biden con un proceso de reconciliación que no dependería del apoyo republicano para su aprobación.

“El costo de la inacción es alto y está creciendo, y ahora es el momento de tomar medidas decisivas”, dijeron Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.

La aceleración de las conversaciones se produjo cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió pronósticos económicos mixtos el lunes con un crecimiento sólido esperado a una tasa anual del 4.5%, pero las tasas de empleo no volverán a los niveles anteriores a la pandemia durante varios años.

La propuesta de la coalición de 10 senadores republicanos, en su mayoría centristas, fue un intento de mostrar que al menos algunos en las filas republicanas quieren trabajar con la nueva administración de Biden, en lugar de simplemente operar como la oposición en minoría en el Congreso.

Cuando se le preguntó si Biden había mostrado su voluntad de reducir su línea superior de 1.9 billones de dólares, el senador republicano Bill Cassidy de Luisiana dijo: "No dijo eso, ni nosotros dijimos que estamos dispuestos a salir" del plan republicano. Dijo que es "demasiado pronto" para decir si se puede llegar a un acuerdo.

Pero en eco de la crisis financiera de 2009, los demócratas advierten contra un paquete demasiado pequeño, como creen que sucedió durante el intento de la administración Obama de llevar a la nación hacia la recuperación.

Psaki dijo el lunes temprano que hay "obviamente una gran brecha" entre el paquete de 1.9 billones de dólares que ha propuesto Biden y la contraoferta de 618 mil millones de dólares.