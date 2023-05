Búsqueda de dos adolescentes conduce al hallazgo de 7 cuerpos en EU

La búsqueda de dos adolescentes desaparecidas derivó en un terrible hallazgo en Oklahoma, Estados Unidos, cuando la Policía estatal confirmó el hallazgo de siete cuerpos en una vivienda, entre éstos una familia completa.

Autoridades emprendieron un operativo para dar con el paradero de las jóvenes Ivy Webster y Brittany Brewer , de 14 y 16 años respectivamente, quienes fueron vistas por última vez el pasado 1 de mayo cuando se encontraban acompañadas de un convicto identificado como agresor sexual, Jesse McFadden.

Horas después, agentes confirmaron el hallazgo de siete cadáveres, dos adultos y cinco menores de edad, al interior de una vivienda del sospechoso en la región de Henryetta, según un informe del vocero del Departamento de Investigación estatal, Gerald Davidson, y se canceló la búsqueda al admitir que se trataba de las víctimas, en espera de las confirmación forenses, aunque no se adelantó la posible causa de todas las personas.

Además dicho hallazgo obligó a ampliar las investigaciones para determinar el nexo entre las otras víctimas que no eran buscadas, una mujer de 35 años y su tres hijos, según el relato de la madre de la primera Janette Mayo, quien reveló a The Associated Press que las autoridades le confirmaron la muerte de su hija y sus tres nietos de entre 13 y 17 años de edad ; sin embargo, no dio detalles sobre si ellos también se encontraban desaparecidos.

Posteriormente, Nathan Brewer, padre de Brittney, confirmó que se le notificó el deceso de su hija, quien se alistaba para un certamen de belleza en julio próximo.

Él y su exesposa dijeron que desconocían el pasado criminal de McFadden, con quien se quedarían a dormir el fin de semana , pues tras el crimen se reveló que en 2020 salió de prisión y el día en que desaparecieron las jóvenes el sospechoso tenía prevista una comparecencia por solicitar un acto sexual a una menor y posesión de pornografía infantil, según información obtenida por Tulsa World.

