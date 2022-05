Califican acusación de Petro de golpe electoral

Exmandatarios, aspirantes presidenciales y funcionarios de Colombia denunciaron un golpe democrático del aspirante presidencial de izquierda, Gustavo Petro, luego de que denunciara con su característica conducta incendiaria un intento de golpe de Estado.

Aunque en el cierre de campaña ya no hizo alusión al presunto plan de afectar los comicios, el abanderado de la coalición Pacto Histórico advirtió un día antes de los intentos de suspender el proceso del próximo 29 de mayo, lo que generó una oleada de críticas por su actitud irresponsable y ante la que el presidente, Iván Duque, sentenció que la solidez del país es tan fuerte que nadie creería tales señalamientos.

Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirige el régimen electoral...

Gustavo Petro

Aspirante presidencial

Su rival de derecha, Federico Fico Gutiérrez, dijo que quien en verdad pone en riesgo la democracia es Petro con afirmaciones sin sustento en las que acusó que “tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral”, sin señalamientos directos.

A través de redes sociales cuestionó que se trate de afectar un proceso a unos días de decidir el futuro del país y aseveró que “el único que realmente suspendería elecciones, pero en cuatro años, sería el otro candidato”. Incluso, aprovechó las polémicas acusaciones del izquierdista para invitar a la población a votar por un cambio real “que sea para mejor”.

A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado...

Iván Duque

Presidente de Colombia

Quienes también se sumaron a las críticas fueron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes coincidieron en que Gustavo Petro es reconocido como un hombre que recurre a estas acciones con la intención de ganar votos en la recta final.

Uribe exhibió a través de su cuenta de Twitter la “perversa capacidad de manipulación” de éste, al sostener que no se trata más de un nuevo embuste como otros que ha hecho, pues antes de alertar de este riesgo aseguró que el uribismo pretendía asesinarlo.

La pataleta de Petro, escurrido en las encuestas, es cortina de humo a una auditoría forense al software de las elecciones de Congreso...

Andrés Pastrana

Expresidente de Colombia

Mientras que Pastrana llamó a no prestar atención a “cortinas de humo”, pues dijo que es un especialista en sacar “fantasmas” donde no los hay. Incluso ironizó sobre su alarmismo, pues aunque denunció este acto de “suma gravedad” pretendía atenderlo hasta dos días después junto a los también aspirantes Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, luego de convocar a otros aspirantes a evaluar el riesgo de un supuesto golpe de Estado y refirió que lo invitaba a discutir tales afirmaciones de manera inmediata y patrióticamente, pues dijo que no se trata de una amenaza para él, sino para el país si ésta fuera verdad.

Incluso, integrantes del gobierno de Duque desmintieron un plan para retrasar las elecciones y llamaron a no difundir información falsa.

Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa...

Daniel Palacios

Ministro del Interior

“Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”, externó el ministro del Interior, Daniel Palacios, en referencia a los intentos de Petro de atraer el sufragio de los que aún no deciden. Y agregó que la votación se llevará a cabo en la fecha prevista.

Palacios fue respaldado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien dijo que pronunciar datos falsos evidencia que lo que pretende es “generar pánico, caos e inestabilidad social”.

Pese al alud de críticas, el aspirante cerró su campaña con un llamado a vencer la corrupción en el país.

Quienes promueven noticias falsas sobre suspensión de las elecciones quieren generar pánico, caos e inestabilidad

Marta Lucía Ramírez

Vicepresidenta de Colombia

Desde Zipaquirá exhortó a decenas de simpatizantes a llevar bolígrafos en vez de fusiles a las urnas, pues sólo se necesitan éstos para llevarlo al poder.

Además, en medio de sus polémicas reformas que inquietan al sector económico nacional, ante la democratización de los recursos, amagó con actuar con todo el peso de la ley sin importar quién caiga en materia de corrupción, pues sostuvo que no le importará ni le temblará la mano “si es (Federico) Gutiérrez (quien va) a la cárcel, si es (Iván) Duque o si llegase a ser un familiar”.