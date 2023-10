Cancillería reporta posible plagio de 2 mexicanos en Franja de Gaza

Luego de que autoridades mexicanas informaron que dos connacionales habrían sido tomados como rehenes por el grupo Hamas, familiares de las víctimas los identificaron como Ilana Gritzewsky Camhi y Orión Hernández Radoux. Mientras de la primera aún no se tienen noticias, personas cercanas al músico confirmaron que terroristas tratan de contactar a sus familiares y amigos, aunque no saben si buscan cobrar un rescate.

Orión, originario de Tepoztlán, Morelos, se encontraba el sábado en un festival de música por la paz en la Franja de Gaza cuando el grupo yihadista irrumpió y asesinó a unas 260 personas, entre ellas extranjeros, y se llevó a un número indeterminado de rehenes. Se presume que entre ellos estaban el mexicano y su novia, la tatuadora alemanaisraelí Shani Louk.

Brenda Díaz, amiga de la víctima, reveló a La Razón que recibió una llamada de Orión en la red social Facebook, pero no era él, lo que hace sospechar que intentan negociar su rescate.

“Pensé que era él intentado contactarse”, relató. Lamentablemente, no pudo comunicarse con la persona que le llamó, ya que no hablaba español, sólo aparentemente árabe, lo que dejó a Díaz con “impotencia” y “desesperación”, porque ni siquiera entendía qué estaba pasando.

Abundó que se comunicó con un familiar de Hernández para alertar sobre esta situación y tratar de lanzar una campaña en redes sociales para que el Gobierno lo apoye. Pero su contacto le dijo que no es la única que recibió una llamada; incluso, pidió a nombre de la familia no responder ni devolver llamadas al usuario Orion ChirrisWow, para no saturar la línea y dejar que sólo un interlocutor —su familia— sea el contacto para saber si quienes lo tienen buscan algo a cambio de su liberación.

Enfatizó que dudó en hacer pública la información, porque lo que menos quiere es poner en riesgo la vida de Orion, que se haga mal uso de la información o que sólo se hable de manera amarillista del caso.

La joven, que se encuentra en España, agregó que teme que cualquier dato adicional que revelen “pueda ponerlo en peligro”, o que quienes lo tienen se sientan expuestos, al reconocer que ahora tienen sus datos personales. También dijo temer que ahora monitoreen lo que sus amigos y familia hagan en redes sociales, pues los terroristas mostraron ser “despiadados”.

Al recordar que recientemente platicó con su amigo para ver si coincidían en el festival, Brenda apuntó que en estos momentos de crisis su intención es hacer presión para que el Gobierno intervenga, pero “no queremos frustrar lo que esté sucediendo”, en referencia a una negociación para que retorne a México, posiblemente en colaboración con Israel.

Asimismo, recriminó la falta de apoyo y orientación por parte de las autoridades, ya que apreciaría un mayor acercamiento para definir una ruta, pues a miles de kilómetros no tienen manera de ayudar.

La mañana de ayer, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, informó que habría dos mexicanos tomados como rehenes por Hamas que podrían haber sido llevados cerca de la Franja de Gaza, por lo que señaló que se puso en contacto con las autoridades de Israel y con los familiares de las víctimas para brindarles asistencia, pero no dio a conocer nombres.

Fue Benito Gritzewsky, padre de Ilana, quien informó al medio Enlace Judío, que su hija de 25 años de edad, “desafortunadamente se encuentra entre el grupo de personas secuestradas”. Detalló que vivía en Kibbutz Nir Oz, y fue capturada junto con su pareja, de origen israelí, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza.

Tener cuidado

El Gobierno de México pidió a la comunidad mexicana que se encuentre de visita que extreme precauciones y evite traslados no esenciales dentro del territorio israelí, y detalló que mediante la Embajada en Israel y Palestina está pendiente de los acontecimientos para atender las consultas y llamadas de connacionales que viven o están de visita.

Explicó que está abierto el Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, y pese a que algunas aerolíneas han cancelado sus vuelos, otras mantienen activas sus salidas. Además, existe la posibilidad de utilizar salidas terrestres rumbo a Jordania.

Pidió a quienes se encuentren en Israel o Palestina que registren sus datos en el siguiente vínculo: https://forms.gle/voY8cownLA21WQYD9. Hasta el cierre de esta edición suman 500 registrados en el formulario de emergencia, de tres mil 500 que, se estima, hay en Israel.

Condena México terrorismo; teme escalada

El Gobierno de México condenó los actos terroristas registrados en Israel, al que reconoció “el derecho a la legítima defensa” asiste a esa nación.

“La posición de México es clara. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto, bajo la premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado Palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras”, indicó.

México observa con máxima preocupación la escalada de violencia que ese hecho ha suscitado entre Israel y Palestina y que ha tenido como consecuencia el lamentable fallecimiento de cientos de civiles Gobierno de México, Posicionamiento

Subrayó que se debe castigar todo acto terrorista, porque constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. También condenó el uso de la fuerza, principalmente cuando los objetivos han sido civiles, en franca violación al derecho internacional humanitario.

“México observa con máxima preocupación la escalada de violencia que ese hecho ha suscitado entre Israel y Palestina y que ha tenido como consecuencia el lamentable fallecimiento de cientos de civiles, incluyendo mujeres y niños, la toma de rehenes y un alto número de heridos”, dijo.

Tras expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias, hizo un firme llamado a permitir el suministro de asistencia humanitaria, llamó a las partes, la comunidad internacional y la ONU auspiciar un proceso de paz justa y sostenible.

Con información de C. Arellano y M. Juárez