Captan brutal ataque contra abuela y nieta en la puerta de su casa (VIDEO)

Una abuela y su nieta fueron brutalmente golpeadas y derribadas en la puerta de su casa en lo que autoridades y medios presumen pudo tratarse de un intento de secuestro en Francia.

En la grabación de apenas 30 segundos, obtenida de las cámaras de seguridad del vecindario, se observa el momento en que la mujer de 73 años y la pequeña de siete años se intentan meter a la vivienda al detectar una presencia sospechosa, pues un hombre de raza negra pareciera vigilarlas, y cuando le dan la espalda para entrar a la casa éste les impide cerrar la puerta y forcejea con ellas.

El sospechoso, quien viste playera deportiva y short, pone el pie en la puerta para evitar que la anciana le cerrara y aunque las dos ya están en el interior, las toma de la ropa para jalarlas y las derribarlas, en el intento de la abuela de proteger a su nieta. Las dos víctimas quedan tendidas en el suelo, pero el agresor no desiste del ataque y bloquea a la anciana para llevarse a la menor de edad, lo que hace sospechar que ése era su objetivo.

🇫🇷 | FRANCIA: Ataque violento contra una mujer y una niña en Burdeos. El sujeto fue arrestado por la policía. pic.twitter.com/FdnEv29sNa — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 19, 2023

La niña regresa con su abuela

En cuestión de segundos la niña reacciona y, pese a que éste la arrojó en dirección contraria a su abuela, se suelta y corre de regreso con su abuela, quien apenas intenta incorporarse sin que nadie más intervenga a plena luz del día en lo que pareciera un día normal, pues de fondo se observa el momento en que una unidad de transporte público pasa por la calle donde ocurrió la agresión que debido al nivel de violencia viralizó rápidamente para advertir de este tipo de riesgos.

Tras la difusión del video autoridades resaltaron que gracias a que cientos de personas compartieron el video la Policía detuvo al sospechoso, un ciudadano francés con antecedentes penales, pero no se identificó el motivo de la agresión, que presuntamente ocurrió el pasado 19 de junio en Nueva Aquitania.

En tanto, se reveló que debido a la fuerte caída la abuela fue hospitalizada, aunque no se detalló su condición; mientras decenas de ciudadanos y políticos exigieron mayor seguridad para evitar que actos tan violentos como el ocurrido en Burdeos se repitan y que puedan ser más graves, pues aunque la mujer mayor resultó lesionada no se llevaron a ninguna de las dos, como se presume que era el objetivo del hombre del que no se reveló su identidad.