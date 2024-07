Catalina Gutiérrez: el feminicidio de una influencer de 21 años, asesinada por su mejor amigo

"Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estaba ahí. Llegó, una cosa espantosa, demencial... macabro". Así fue como Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina Gutiérrez, influencer asesinada en Argentina, relata cómo es que el feminicida de su hija, los acompañó para hacer la denuncia ante las autoridades por la desaparición de la joven de 21 años.

Este es un crimen que tiene conmocionada a Argentina y del que no se ha dejado de hablar en los últimos días. Catalina Gutiérrez era una influencer reconocida en su país, sobre todo en su natal Córdoba, a la que se encontró sin vida, al interior de un automóvil.

Su cuerpo presentaba golpes y, de acuerdo a la autopsia, la joven no habría sufrido violencia sexual. Su muerte fue provocada por asfixia y la agresión vino de su quien ella pudo menos esperarlo: su mejor amigo.

¿Quién era Catalina Gutiérrez y qué pasó con ella?

Catalina Gutiérrez era una influencer de 21 años, nacida en Córdoba , Argentina. Tenía 115 mil seguidores en Instagram y más de 47 mil en TikTok. Estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, misma carrera que ejercía su padre, Marcelo Gutiérrez.

El pasado miércoles 17 de junio, Catalina salió a un centro comercial llamado Patio Olmos junto a su mejor amigo y compañero de escuela, Néstor Soto. En el lugar se encontrarían con Lázaro, novio de Catalina, y otros amigos más, con quienes jugarían boliche. Sin embargo, nunca llegaron a la cita.

La familia de Catalina comenzó su búsqueda y al acudir a levantar la denuncia por su desaparición, fueron acompañados por Lázaro y también por Néstor, quien acompañó a la familia antes de confesar que él había asesinado a Catalina.

Catalina fue encontrada sin vida, al interior de un auto

Horas más tarde de su desaparición, Catalina fue encontrada en el automóvil de su madre, a quien le pidió prestado el auto para ir al boliche con sus amigos. Al interior del auto se encontraba su cuerpo sin vida, con golpes y marcas en el cuello, sin huellas de agresión sexual, algo que se comprobó después.

Cuando les dieron a conocer la noticia, cuenta el padre de Catalina, Néstor abrazó a la madre de la joven y se preguntó en voz alta: "¿Quién pudo haber hecho esta locura?". El padre de Catalina ha declarado esto a los medios de comunicación locales, respecto a ese abrazo: "Fíjate la cabeza de una persona desquiciada, porque esa noche se juntaba con el mismo novio de ella, es de una persona enferma que no se merece vivir en este mundo. A mí gracias a Dios no me abrazó, porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó. Una repulsión".

Luego de haber sido encontrado su cuerpo, Néstor confesó su crimen. Según medios de Argentina, la relación entre el joven y Catalina se había deteriorado en los últimos meses, debido a que ella se hizo novia de Lázaro, que también era parte del grupo de amigos de ambos y estudiaban juntos en la Facultad de Arquitectura.

Catalina Gutiérrez era novia de Lázaro Oliveda, amigo de Néstor Soto. Especial.

Al ser detenido, Néstor habría confesado que él asesino a Catalina Gutiérrez y que ella era el amor de su vida. Incluso, las autoridades lo habrían acusado también de intentar prender fuego al auto de Catalina, para borrar cualquier evidencia que lo culpara del feminicidio.

El caso sigue su curso y mientras esto sucede, la sociedad en Argentina pide máxima condena contra Néstor.

