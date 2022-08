China prevé respuesta militar en caso Taiwán

China advirtió que su Ejército responderá firmemente la interferencia de Estados Unidos y su presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, luego de que Taiwán adelantó que hoy mismo arribará a la isla, mientras que el gobierno de Joe Biden llamó a la potencia a evitar posibles provocaciones.

Ante los fuertes rumores de una parada en la isla, fuera del itinerario revelado, el Ministerio de Exteriores del gigante asiático elevó el tono de los amagos al afirmar que ante ese desafío sus tropas no se quedarán “de brazos cruzados”.

Al respecto, el vocero de la representación diplomática, Zhao Lijian, aseveró que no dejarán pasar esta intromisión que “socavará gravemente la soberanía y la integridad territorial”, pues recalcó que Pelosi, la tercera en línea de sucesión presidencial de EU, detonará severas consecuencias al promover intentos independentistas de la región.

Casi a la par de la visita de la funcionaria estadounidense a Singapur, en donde se reunió con la presidenta, Halimah Yacob, Lijian precisó que, ante estas acciones, no dudarán en desplegar a sus fuerzas militares para defender lo que consideran su territorio.

CHINA

(Ejército) no se quedará de brazos cruzados...



(Intromisión) socavará gravemente la soberanía y la integridad territorial...

Zhao Lijian, Vocero del Ministerio de Exteriores Chino

Y los ejemplos no tardaron, pues al despliegue militar del fin de semana en el mar de China Meridional se sumó la incursión de cuatro aeronaves de combate de la Fuerza Aérea rival, lo que tildaron de un último aviso de “acontecimientos y consecuencias muy graves”.

Lijian precisó que es cuestión de tiempo para que llegue la respuesta y, pese a la insistencia de la prensa para que revelara qué tipo de consecuencias prevén, se limitó a declarar que éstas se verán en cuanto Pelosi pise su territorio, a sólo unos meses de que el régimen de Xi Jinping advirtiera que en cualquier momento retomarían, incluso por la fuerza, el control de la región.

Y reafirmó que el Ejército de Liberación Popular y China tomarán medidas fuertes y decididas para proteger su soberanía, recapitulando que están listos para cualquier “eventualidad”.

En medio de estas nuevas advertencias, el asesor y vocero de Seguridad Nacional de EU, John Kirby, pareció encender la disputa con China al insistir que Nancy Pelosi “tiene derecho” de visitar Taiwán, pues es muy claro que toma sus propias decisiones.

ESTADOS UNIDOS



(Nancy) Pelosi tiene derecho (a visitar Taiwán). Hemos dejado muy claro desde el principio que ella toma sus propias decisiones...



Nada sobre esta visita potencial que, por cierto, tiene precedentes cambiaría el statu quo...

John Kirby, Vocero de Seguridad Nacional de EU

Sin hacer alusión a las consecuencias anticipadas por ese régimen, sostuvo que EU no será intimidado, pues aunque la relación con Taiwán no es como la de China, comentó que este posible acto, que aún no da por hecho, no alteraría el statu quo que hay entre las potencias.

Y agregó que ni siquiera sería la primera visita de un alto mando de EU a Taiwán, en referencia a un viaje de 20 años.

Incluso, pese a las preocupaciones en el país, Kirby llamó a la administración de Xi Jinping a no escalar la situación con “provocaciones” ni ver este posible viaje como una amenaza, pues aseveró que China está exagerando y que EU no ha cambiado su postura en torno a la política de “una sola China”.

La escalada de las advertencias fue detonada por declaraciones difundidas inicialmente por CNN, medio que adelantó que fuentes estadounidenses ratificaron que Pelosi sí viajará a la región esta semana.

Horas después autoridades de Defensa de Taiwán alertaron sobre una amenaza en el sur por el sobrevuelo de fuerzas chinas, ante lo que ese gobierno replicó que están listos para “responder, transmitir la expulsión y monitorear los misiles antiaéreos”, a sólo unas horas de que la isla activara las sirenas para preparar a la población ante una escalada.

En tanto, Financial Times y Reuters adelantaron que el arribo de la legisladora estadounidense a la isla en focos rojos es inminente y se daría entre hoy y mañana para reunirse con el presidente taiwanés, Tai Ing-wen, en Taipéi, según la agencia; mientras que el periódico estadounidense detalló que esa parada, que no fue incluida en la agenda dada a conocer el pasado 31 de julio, contemplaría un diálogo con activistas que han denunciado violaciones a derechos humanos por parte del régimen de Xi.

Horas después medios de Taiwán confirmaron que se prevé que Pelosi aterrice en la zona esta noche y que la reunión con su líder sea un día después, aunque ella y su equipo se mantienen en silencio sin corroborar estas versiones, pero se destacó que durante el viaje a Singapur se dialogó sobre la guerra en Ucrania, el cambio climático y hasta la tensión con China, que se ha convertido en lo más llamativo de su gira.