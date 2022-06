Choques legales esperan a las empresas estadounidenses que cubren los costos del aborto de las trabajadoras

Un número creciente de grandes empresas estadounidenses han dicho que cubrirán los gastos de viaje de las empleadas que deben abandonar sus estados de origen para hacerse un aborto, pero estas nuevas políticas podrían exponer a las empresas a demandas e incluso a posibles responsabilidades penales, dijeron expertos legales.

Amazon.com Inc, Apple Inc (AAPL.O), Lyft Inc (LYFT.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y JPMorgan Chase & Co (JPM.N) fueron algunas de las empresas que anunciaron esos beneficios a través de sus planes de seguro médico en previsión de la decisión del viernes de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 que había legalizado el aborto en todo el país.

Una hora después de la publicación de la decisión, el director ejecutivo de Conde Nast, Roger Lynch, envió un memorando al personal anunciando una política de reembolso de viajes y llamando al fallo de la corte " un golpe aplastante a los derechos reproductivos ". Walt Disney Co (DIS.N) dio a conocer una política similar el viernes y les dijo a los empleados que reconoce el impacto de la decisión sobre el aborto, pero que sigue comprometida con brindar acceso integral a atención médica de calidad, según un portavoz.

Compañías como la aseguradora de salud Cigna Corp (CI.N), Paypal Holdings Inc (PYPL.O), Alaska Airlines Inc [RIC:RIC:ALKAIR.UL] y Dick's Sporting Goods Inc (DKS.N) también anunciaron políticas de reembolso el viernes.

Las restricciones al aborto que ya estaban en los libros en 13 estados entraron en vigencia como resultado del fallo del viernes y se espera que al menos una docena de otros estados liderados por republicanos prohíban el aborto.

Las empresas tendrán que navegar por ese mosaico de leyes estatales y es probable que provoquen la ira de los grupos antiaborto y los estados liderados por republicanos si adoptan políticas que apoyen a los empleados que abortan.

Los legisladores estatales de Texas ya han amenazado a Citigroup Inc (CN) y Lyft, que anteriormente habían anunciado políticas de reembolso de viajes, con repercusiones legales. Un grupo de legisladores republicanos en una carta el mes pasado al director ejecutivo de Lyft, Logan Green, dijo que Texas "tomará medidas rápidas y decisivas" si la empresa de transporte implementa la política.

