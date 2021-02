No condenar a Trump, un riesgo de que se repita violencia

Demócratas advirtieron que el mayor riesgo de dejar a Donal dTrump sin una sanción por el asalto al Capitolio es que actos violentos como los que incitó el pasado 6 de enero se repitan.

En su calidad de fiscales clamaron por condenar al exmandatario al insistir que de lo contrario sería como dar una garantía a futuros funcionarios de que pueden cometer estos delitos de manera impune o permitir que se aviven más actos violentos.

El legislador Ted Lieu dijo que, aunque Trump haya dejado el cargo, hay un riesgo latente, pero no significa que tengan miedo a que el republicano se postule a un cargo dentro de cuatro años “temo que si se postula y pierde volverá a hacer esto”, avizoró al recordar los hechos que vivieron el mes pasado y que previamente su compañera Diana DeGette dijo traumatizaron a legisladores, policías y personal del recinto.

“Si pretendemos que esto no sucedió o, peor aún, lo dejamos sin castigo, ¿quién puede decir que no volverá a suceder?, cuestionó posteriormente Joe Neguse al pedir a los republicanos, quienes siguen renuentes a inhabilitar a Trump, que reconsideren toda la evidencia presentada sobre cómo alentó a sus simpatizantes y lo que provocó, delitos ante los que no ha mostrado ningún remordimiento, mientras los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio ya se han declarado decepcionados del magnate y arrepentidos de haber participado en los hechos; mientras la defensa insiste fueron guiados por el entonces presidente.

Además, reconoció a sus compañeros, quienes durante dos días presentaron pruebas inéditas “abrumadoras” para demostrar el papel que tuvo Trump el 6 de enero al apuntar a miles de simpatizantes contra el Congreso para detener lo que el calificó en reiteradas ocasiones como un fraude electoral.

Gráfico

Durante el tercer día del segundo juicio y sin agotar sus 16 horas para presentar alegatos —pues sólo ocuparon siete y media el 10 de febrero y cuatro y media ayer—la parte acusadora concluyó su caso para demostrar el grado de responsabilidad de Donald Trump con insistentes acusaciones contra instituciones y políticos de que le “arrebataron” la reelección.

Los demócratas mostraron de manera intercalada videos de los alborotadores y del discurso de Trump, en los que los primeros repiten textualmente varias de las frases que horas antes dijo el presidente.

DeGette dijo que los videos que los invasores transmitieron en vivo en redes sociales y los que fueron captados por medios de comunicación evidencian que el grito de ataque fue público y con su discurso Trump fue avivando la llama de una turba molesta, que presumió haber cumplido “la misión” para detener la certificación.

Los fiscales coincidieron en que el mandatario sabía lo que hacía, pues lo estuvo repitiendo desde antes de la elección y después de su derrota del 3 de noviembre.

Aseguraron que Trump era consciente de que alentaba a una turba armada y en vez de salir a calmar a los manifestantes, permaneció en silencio y cuando por fin tomó acción sobre los hechos pidió paz, pero también llamó a “recordar por siempre este día”.

Con ello buscan un apoyo mayor a los seis votos de republicanos que el pasado 9 de febrero avalaron la constitucionalidad del proceso, pero aun se desconoce si serían insuficientes para alcanzar las dos terceras partes para condenarlo.

En tanto, la defensa de Trump se alista para presentar su caso hoy y, al igual que la parte acusadora, concluir en menos de las 16 horas previstas sus argumentos para mostrar que los manifestantes actuaron por su cuenta.

ABRE GRIETA EN EL PARTIDO

Republicanos analizan la creación de un nuevo grupo para separarse de quienes siguen respaldando al exmandatario Donald Trump a la par del segundo impeachment contra el exmandatario, pues consideran que aun lejos de la presidencia sigue ejerciendo control sobre un número importante de integrantes.

Entre los interesados en tener aires nuevos están exfuncionarios de las gestiones de George Bush padre e hijo y de Ronald Reagan, quienes se habrían reunido a través de la plataforma Zoom para evaluar esta división.

Consideran que la brecha que se abrió por quienes lo apoyan y los que dejaron de hacerlo representa una amenaza a la democracia.