Corredora transgénero lamenta que le prohíban participar en competencias femeninas

El sueño de la atleta transgénero francesa Halba Diouf de competir en los Juegos Olímpicos de París del próximo año se hizo añicos por las nuevas reglas que prohíben que mujeres como ella participen en competencias femeninas de élite, una exclusión que dice que la ha dejado sintiéndose “marginada y perseguida”.

Diouf, de 21 años, ha estado entrenando duro para mejorar sus tiempos en los 200 metros con la esperanza de correr bajo la bandera de Francia en los Juegos de 2024.

Pero sus ambiciones se desvanecieron cuando World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) prohibió en marzo a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina competir en eventos femeninos, citando la “necesidad de proteger la categoría femenina”.

TE PUEDE INTERESAR NFL: Las Vegas Raiders firman a Tyree Wilson, elegido en primera ronda del Draft

“Sebastian Coe (presidente del organismo) dijo prohibir a las mujeres transgénero, pero no hay suficientes. Incluso en los Juegos Olímpicos, hay muy pocas mujeres transgénero que alcanzan un gran nivel en escenarios nacionales o internacionales, y también en los Juegos Olímpicos.

“Me gustaría llevar la bandera francesa, participar en los Juegos y sería la primera vez que una mujer transgénero francesa representara a Francia, llevara la bandera francesa y fuera parte de los Juegos Olímpicos. Así que sí, me encantaría hacerlo. Pero entonces, significa que tengo que clasificar. Pero sería un sueño participar en los Juegos Olímpicos como atleta transgénero”, dijo Halba Diouf.

Diouf, nacida en Senegal, llegó a Francia a la edad de 4 años. De adulta, se mudó a Aix-en-Provence, donde comenzó una terapia hormonal para cambiar de sexo, y las autoridades francesas reconocieron su transición de género en 2021.

La regla más estrictas impuesta por el organismo rector del atletismo en torno a uno de los temas más polémicos y divisivos en el deporte es: ¿cómo equilibrar la inclusión y garantizar que no haya una ventaja injusta, siguiendo un movimiento similar de World Aquatics en 2022?

Los grupos de defensa LGBTQI dicen que excluir a los atletas trans equivale a discriminación.

Hasta el último movimiento de World Athletics, las atletas transgénero podían participar en las principales competencias siempre que sus niveles de testosterona natural estuvieran por debajo de los cinco nanomoles por litro de sangre.

La nadadora Riley Gaines se queja por competir contra una atleta trans y compartir vestuario

TE PUEDE INTERESAR Elecciones Edomex. Delfina Gómez apuesta por mejorar caminos rurales

Ese límite ahora se ha reducido a la mitad a 2.5 nanomoles por litro y debe mantenerse durante al menos 24 meses para los atletas DSD (diferencias en el desarrollo sexual).

El endocrinólogo de Diouf, Alain Berliner, dijo que la atleta “es una mujer, desde el punto de vista fisiológico, hormonal y legal.

“Sus niveles de testosterona están actualmente por debajo de los que se encuentran en promedio en mujeres que nacieron como mujeres”, dijo, mostrando a Reuters los resultados de sus muestras de sangre fechadas el 2 de mayo.

“Para este laboratorio, el nivel de testosterona de una mujer está entre 0.08 y 0.48 (microgramos por litro – 0.28 a 1.67 nanomoles por litro) y Halba tiene 0.2 (0.73 nanomoles por litro). Por lo tanto, la testosterona no la beneficia en absoluto en los deportes porque tiene muy poquita”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR Elecciones Edomex. Delfina Gómez apuesta por mejorar caminos rurales

“No puedo entender esta decisión, ya que a las mujeres transgénero siempre se les ha permitido competir si sus niveles de testosterona estaban por debajo de cierto umbral”, agregó Diouf.

“La única salvaguardia que tienen las mujeres transgénero es su derecho a vivir como quieran y se nos niega eso, nos acosan… Me siento marginada porque me excluyen de las competencias”.

Diouf, una musulmana practicante a la que le encanta ir de compras y usa minifaldas y largas túnicas, dijo que no hay contradicción en ser una mujer musulmana transgénero y atleta.

“Nos han enseñado que solo podemos ser un tipo de persona. Es un hecho que solía creer que no era posible ser una mujer transgénero musulmana y luego me di cuenta de que no podía deshacerme de todas esas identidades. Halba es todas estas identidades al mismo tiempo”, añadió.

Síguenos también en Google News

Leo